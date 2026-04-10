Más reciclaje y menos residuos: crece el programa de neumáticos en la Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de Mendoza , a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano y del Departamento de Fiscalización y Gestión Integral de Residuos , continúa impulsando programas destinados al reciclaje y cuidado del ambiente para mejorar de la calidad de vida de vecinos y visitantes.

En ese marco, se consolida el Programa de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), una política pública orientada a promover la gestión responsable y sustentable de este tipo de residuos.

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La iniciativa apunta a recuperar y valorizar neumáticos descartados por gomerías y comercios del rubro. Para ello, se desarrolla una alianza público-privada con la empresa Holcim , que permite integrar estos residuos a procesos industriales donde son reciclados y transformados en insumos para la construcción .

El impacto ambiental es significativo, teniendo en cuenta que un neumático puede tardar entre 100 y 500 años en degradarse , lo que lo convierte en un residuo de alto riesgo si no se gestiona adecuadamente.

De basura a recurso

Los neumáticos recolectados son trasladados a la planta de Geocycle Argentina, ubicada en Capdevila (Las Heras), donde se someten a un proceso de coprocesamiento.

A través de este sistema, los residuos se valorizan como combustible alternativo en la industria cementera, evitando su acumulación en el ambiente y reduciendo el uso de combustibles fósiles.

Crecimiento sostenido del programa destinado al reciclaje y cuidado del ambiente

El programa evidenció un fuerte crecimiento durante 2025, alcanzando 31 toneladas de neumáticos recuperados, más del doble de las 14,96 toneladas registradas en 2024.

Este avance responde a mejoras en el sistema de recolección, que incorporó circuitos selectivos con retiros programados directamente en gomerías adheridas, además de operativos específicos coordinados.

Desde 2020, la iniciativa se desarrolla en conjunto con distintos comercios de la Ciudad, que cumplen un rol clave en la correcta disposición de estos residuos.

Cómo sumarse a la iniciativa de la Municipalidad de Mendoza

Las gomerías interesadas en formar parte del programa pueden adherirse de manera simple y gratuita, a través de un formulario de inscripción habilitado por el municipio.

Desde el área de Fiscalización y Gestión Integral de Residuos destacaron que estas acciones permiten mejorar la trazabilidad de los desechos y consolidar un modelo de gestión basado en la economía circular.