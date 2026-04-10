10 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
reciclaje

Más reciclaje y menos residuos: crece el programa de neumáticos en la Ciudad de Mendoza

El programa de Neumáticos Fuera de Uso alcanzó 31 toneladas en 2025 y consolida su crecimiento con impacto en la economía circular.

Programa de reciclaje de neumáticos en franco crecimiento.

Programa de reciclaje de neumáticos en franco crecimiento.

Por Sitio Andino Departamentales

La Municipalidad de Mendoza, a través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano y del Departamento de Fiscalización y Gestión Integral de Residuos, continúa impulsando programas destinados al reciclaje y cuidado del ambiente para mejorar de la calidad de vida de vecinos y visitantes.

En ese marco, se consolida el Programa de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), una política pública orientada a promover la gestión responsable y sustentable de este tipo de residuos.

Lee además
El programa textil en Godoy Cruz.

CostuRed: el programa en Godoy Cruz que convierte residuos textiles en oportunidades
Tupungato recibe la Ecoferia.

Llevá residuos y obtené descuentos: así funciona la Ecoferia + ReAccionemos en Tupungato

Un modelo de economía circular en crecimiento

La iniciativa apunta a recuperar y valorizar neumáticos descartados por gomerías y comercios del rubro. Para ello, se desarrolla una alianza público-privada con la empresa Holcim, que permite integrar estos residuos a procesos industriales donde son reciclados y transformados en insumos para la construcción.

El impacto ambiental es significativo, teniendo en cuenta que un neumático puede tardar entre 100 y 500 años en degradarse, lo que lo convierte en un residuo de alto riesgo si no se gestiona adecuadamente.

De basura a recurso

Los neumáticos recolectados son trasladados a la planta de Geocycle Argentina, ubicada en Capdevila (Las Heras), donde se someten a un proceso de coprocesamiento.

A través de este sistema, los residuos se valorizan como combustible alternativo en la industria cementera, evitando su acumulación en el ambiente y reduciendo el uso de combustibles fósiles.

Crecimiento sostenido del programa destinado al reciclaje y cuidado del ambiente

El programa evidenció un fuerte crecimiento durante 2025, alcanzando 31 toneladas de neumáticos recuperados, más del doble de las 14,96 toneladas registradas en 2024.

Este avance responde a mejoras en el sistema de recolección, que incorporó circuitos selectivos con retiros programados directamente en gomerías adheridas, además de operativos específicos coordinados.

Desde 2020, la iniciativa se desarrolla en conjunto con distintos comercios de la Ciudad, que cumplen un rol clave en la correcta disposición de estos residuos.

Cómo sumarse a la iniciativa de la Municipalidad de Mendoza

Las gomerías interesadas en formar parte del programa pueden adherirse de manera simple y gratuita, a través de un formulario de inscripción habilitado por el municipio.

Desde el área de Fiscalización y Gestión Integral de Residuos destacaron que estas acciones permiten mejorar la trazabilidad de los desechos y consolidar un modelo de gestión basado en la economía circular.

Temas
Seguí leyendo

"Cartas a Malvinas": la iniciativa que emociona en San Rafael

Todo listo para el Día de Campo en General Alvear: así será este año el tradicional evento ganadero

Birra, música y gastronomía: llega "Birra and Beats" a Guaymallén

Lavalle fortalece el vínculo con las escuelas del departamento

Cata a ciegas en Mendoza: vino, historia y una experiencia única

Botón de pánico en San Carlos: qué permite y cómo se activa

Guaymallén: la alerta comunitaria frustró un robo en un centro de salud y el ladrón huyó sin botín

Mendoza corre por las infancias: todos los detalles del DONATÓN

LO QUE SE LEE AHORA
Todo listo para el Día de Campo en General Alvear: así será este año el tradicional evento ganadero.

Todo listo para el Día de Campo en General Alvear: así será este año el tradicional evento ganadero

Las Más Leídas

Reinas de la Vendimia: el gasto extra que afrontan las soberanas por vivir en el interior.

Reinas: el gasto extra de vivir lejos del Gran Mendoza

La agresión ocurrió en la manzana 24 del barrio San Martín, en el oeste de la Ciudad de Mendoza. 

Salvaje ataque a tiros a una casa en Ciudad: una mujer herida

Video: iba en contramano por la Lateral del Acceso Este, chocó y, herida, le robaron

Video impactante: chocó en contramano por la lateral del Acceso Este, quedó inconsciente y le robaron todo

Murió Michael Patrick, actor de Game of Throne tras una dura enfermedad

Luto en Game of Thrones: murió un querido actor a los 35 años tras un dura enfermedad

Quiénes pueden sacar un crédito hipotecario y cuánto te presta el banco según tu sueldo

Casa propia: cuánto tenés que ganar para acceder a un crédito en el Banco Nación