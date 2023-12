Malargüe: falta de escuelas de Nivel Medio

Guillermo Gombau remarcó que esta "es una situación triste”, la de no poder dar solución a decenas de aspirantes, entre los que se cuentan decenas de abanderados de escuelas primarias urbanas y rurales que pretenden ingresar a su establecimiento, y por la falta de lugar, por consiguiente de cursos, no pueden hacerlo. El directivo sobre este punto, subrayo “son chicos que quedan excluidos de la posibilidad de entrar a la escuela que quieren”, a pesar de sus méritos, no “pueden elegir”.