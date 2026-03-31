Alarma en Malargüe por disparos en zona urbana: dos detenidos

Detenidos en Malargüe.

Por Claudio Altamirano







Dos jóvenes de 20 y 23 años fueron detenidos este lunes por la tarde en Malargüe, luego de ser sorprendidos efectuando disparos con un arma de fuego en un sector transitado de la ciudad. El procedimiento policial se desarrolló tras un llamado de alerta que activó un rápido despliegue preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas en la intersección de calles Jorge Newbery y Pampa Palauco, en el sector sureste de la ciudad, en inmediaciones de un predio de YPF. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de Mendoza, efectivos que realizaban patrullaje preventivo fueron desplazados por el CEO (Centro Estratégico de Operaciones) tras recibir la comunicación de un uniformado que se encontraba cumpliendo servicio extraordinario.

A pleno día con arma de fuego en Malargüe El efectivo alertó sobre la presencia de dos sujetos que estarían realizando disparos en la zona y solicitó apoyo inmediato. Ante esta situación, móviles policiales se dirigieron al lugar y, al arribar, observaron a los individuos señalados. En ese momento, uno de ellos descartó un arma de fuego, un revólver, en un intento por deshacerse del elemento comprometedor.

Los uniformados procedieron rápidamente a la aprehensión de ambos jóvenes, quienes quedaron a disposición de la Justicia local. En paralelo, se realizaron las primeras pericias sobre el arma secuestrada para determinar su estado y posible vinculación con otros hechos.

La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Malargüe, que avanza con las actuaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y definir la situación procesal de los detenidos. El episodio generó preocupación entre vecinos de los barrios aledaños, quienes manifestaron su inquietud por tratarse de un sector cercano donde habitualmente hay niños y un constante tránsito de personas. La rápida intervención policial evitó que la situación pasara a mayores, aunque renovó el reclamo por medidas de prevención y seguridad en la zona.