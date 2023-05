Las farmacias sin descuento en medicamentos por un ataque informático

El hackeo virtual ocurrió el jueves 11 de mayo y todavía no se soluciona. Eugenia Moreno, presidenta de FARMASUR en San Rafael agregó sobre el tema; "Realmente no sabemos si es un hackeo, porqué eso no se ha dicho, quizás también puede ser que en los sistemas donde hay tantas conexiones que por ahí faltan antenas y cosas de mayor transmición, pero así afecta mucho a las farmacias y principalmente a todos los afiliados, inclusive a la obra social de nuestra provincia OSEP por el descuento en medicamento."