"La garrafa en tu barrio": cuánto cuesta y dónde conseguirla del 23 al 28 de marzo

Por Sitio Andino Departamentales 23 de marzo de 2026 - 07:40
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 23 al 28 de marzo, el programa visitará los distintos departamentos.
Chivilcoy. Calle Anzorena. Plaza. A las 9. Chivilcoy. Barrio 3 de Octubre. Ingreso. A las 10.30. Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 12.
Junín
Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10. Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30. Medrano. Delegación Municipal. A las 11.
Las Heras
El Challao. Barrio 12 de Mayo. Centro Comunitario. Laguna de la Niña Encantada y Pasaje E. A las 9.30. El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana. E. Casa. 33. A las 10.30. El Challao. Barrio Aeroparque. CEDRyS 4. Las Dalilas y Gran Capitán. A las 11.30.
Luján
Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30. Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana. D. Casa. 9. A las 10.30. Perdriel. Barrio Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.
San Carlos
La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 10. La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 11. La Consulta. Loteo Suárez. A las 12.
Guaymallén
Puente de Hierro. Subdelegación Puente de Hierro. Severo del Castillo y Los Pinos. A las 9.30. El Bermejo. Barrio San Jorge. SUM. San Lorenzo a metros de Capilla de Nieve. A las 11. El Bermejo. Plaza del barrio Alameda. Allayme y Guerra. A las 11.45. El Bermejo. Barrio La Micela. 4 de Junio y La Merced. A las 12.30.
Lavalle
El Plumero. Barrio El Plumero. A las 9. La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 9.30. La Bajada. Barrio Norte Argentino. A las 10. El Carmen. Barrio El Carmen. A las 10.30.
Santa Rosa
Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9. Las Catitas. Barrio La Costanera. Calle Remedios de Escalada. A las 9.30. Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10. Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 10.30.
Tunuyán
La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Calle Guiñazú s/n. A las 10. La Puntilla. Barrio La Puntilla. Calle Guiñazú y Pública. A las 10.30. La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 11.30. Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. Calle 25 de Noviembre s/n. A las 12.30.
La Paz
Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9. La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30. La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.45. La Menta. Refugio Zabala. A las 12.
San Rafael
El Cerrito. Plaza. A las 9.
General Alvear
Ciudad. Barrio San Carlos. SUM. A las 9. Jueves 26
Guaymallén
Dorrego. Plaza Ejército de los Andes. Remedios de Escalada entre Darwin y Juan José Paso. A las 9.30. Las Cañas. Delegación Las Cañas. Cangallo y Estrada. A las 10.30. Jesús Nazareno. Barrio Favaro. Biblioteca Popular. Carrizal y Cacheuta 1689. A las 11.30. Jesús Nazareno. Barrio Rodríguez . Olavarría 1611. A las 12.30.
Godoy Cruz
Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Calle Azul y Cabo San Antonio. A las 9. Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 10. Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Calle Velez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11. Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 12. Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 13.
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata. Informador Turístico. A las 10. Polvaredas. Destacamento Policial. A las 11.30. Punta de Vacas. Playón Gendarmería Nacional Argentina. A las 12. Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.
Junín
Rodríguez Peña. SUM. A las 10. Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC. A las 11.
Luján
Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48. A las 9.30. El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. A las 10. El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a barrio. A las 11. El Carrizal. Ruta provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. A las 11.30.
Tupungato
San José. Polideportivo San José / Corralón Municipal. A las 10.
Lavalle
El Paramillo. Calle Grosso s/n. A las 9. Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. A las 9.30. Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. A las 10. Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. A las 10.30. Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a barrio. A las 11.
San Rafael
Las Paredes. Paraje. El Usillal. Escuela 1-266 Josefa Correas. A las 9. Las Paredes. Paraje. El Toledano. El Toledano y calle Muñoz. A las 10.30. Las Paredes. Aeroclub. A las 12.30. Viernes 27
San Carlos
Eugenio Bustos. Plaza distrital. A las 10. Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 11. La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.
Las Heras
El Borbollón. SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.30. El Pastal. Escuela 1-087 Abón Abraham. Ruta Nacional 40 y San Esteban. A las 10.30. El Pastal. Los Algarrobos. A las 11.30.
Lavalle
El Vergel. Barrio Nuevo Vergel. Ingreso. A las 9. Las Violetas. Calle Eugenio Montenegro. Al lado barrio Las Violetas 1. A las 9.30. La Pega. Barrio Cooperativa La Pega. A las 10. El Chilcal. Barrio Cooperativa El Chical. A las 10.30.
Rivadavia
Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. A las 9. Reducción de Abajo. Barrio Alma Fuerte. A las 9.15. Reducción de Arriba. Plaza de los Burros. A las 9.45.
General Alvear
Ciudad. El Desvío. Biblioteca. A las 9. Ciudad. Barrio El Parque. SUM. Calle San Juan y Santiago Medina. A las 10.45.
San Martín
Ciudad. Calle Tropero Sosa. Manzana. H. Casa. 8. A las 9. Ciudad. Calle 60 Granaderos. Cancha de Fútbol. A las 10. Ciudad. Barrio Ferrisi. Santa Fe 1078. A las 11.30. Ciudad. Barrio Perito Moreno. Plaza. A las 12.30.
San Rafael
Cuadro Nacional. Paraje. La Nora. Iglesia Evangelista. A las 9. Cuadro Nacional. Escuela 1-084 Deoclesio García. A las 10. Cuadro Nacional. Paraje. Colonia Elena. Barrio Santa María. A las 10.30. Cuadro Nacional. Paraje. Cuadro Bombal. Escuela 1-044 Domingo Evaristo Bombal. A las 12.40.
Capital
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15. Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13. Sección Siete. Comisaría 33. Barrio San Martín. A las 13.30.
Malargüe
Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Calle Santa Cruz y La Pebeta. A las 8.30.
Maipú
Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30. Chachingo. Escuela 1-328 José Alvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30. Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y ruta Provincial 60. A las 11.15.
Tunuyán
Vista Flores. Centro de Salud 98 Dr. Juan José Delgado. Calle 25 de Mayo 230. A las 10. Capiz. El Capacho. Ruta 40 vieja San Carlos. A las 11. Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.30. Sábado 28
Tunuyán
Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 10. Villa Seca. Centro de Salud 181. Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11. El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 12.
Las Heras
El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. A las 10.
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9. Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15. Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana. 9, casa. 7. A las 11.40. Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre calles Democracia y José Ingenieros. A las 9. Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC. 2. A las 10. Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. A las 11. Sección Cuatro. Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. A las 12.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el provincia de Mendoza derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.