25 de marzo de 2026
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Sitio Andino
San Rafael

La Feria Franca de San Rafael llevará sus ofertas de pescado a los distritos

Se confirmaron fechas en los distritos de San Rafael de La Llave, Goudge, Colonia Elena y Monte Comán.

Feria Franca de San Rafael.

Feria Franca de San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El programa de venta de pescado de la Feria Franca en San Rafael, exitoso durante la primera semana de Semana Santa en los barrios de la ciudad, se extenderá a los distritos del departamento, acercando los productos a zonas más alejadas.

Las primeras fechas confirmadas incluyen este miércoles, de 15 a 17.30, en el centro del distrito de La Llave, mientras que de 18 a 19.30 el mercado itinerante se trasladará a Goudge. El jueves, la feria llegará a Colonia Elena de 15 a 16.30 y, en segundo turno, a Monte Comán de 17.30 a 19.30.

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Algunos precios en la Feria Franca de San Rafael

Entre las ofertas se destacan el filet de merluza a $11.500 el kilo, bastones y medallones rebozados de merluza a $9.800, y un mix de mariscos surtidos a $28.000.

“El objetivo es que los vecinos de las zonas más alejadas del centro también puedan contar con estas ofertas, tanto el pescado como el resto de los productos que ofrece la Feria Franca”, señaló el coordinador Jonathan Pugno.

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