27 de marzo de 2026
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Música

Godoy Cruz se llena de música clásica y homenajes a Tito Francia

El festival de música rendirá homenaje al guitarrista y compositor Tito Francia y se desarrollará en espacios patrimoniales del municipio.

Godoy Cruz se llena de música clásica y homenajes a Tito Francia.

Godoy Cruz se llena de música clásica y homenajes a Tito Francia.

Por Sitio Andino Departamentales

La Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza presentó la programación del XXVI Festival Música Clásica por los Caminos del Vino, que se realizará del jueves 2 al sábado 4 de abril en el municipio de Godoy Cruz.

Esta edición rinde homenaje a los 100 años del nacimiento del guitarrista y compositor mendocino Tito Francia, reconocido por su aporte a la cultura y la música clásica local.

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El festival propone conciertos en espacios emblemáticos del patrimonio urbano y cultural de Godoy Cruz, incluyendo el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo, Los Andes Memorial, la Basílica San Vicente Ferrer y el Multiespacio Planta Uno. La programación destaca el talento de intérpretes y conjuntos que cautivarán tanto a mendocinos como a turistas.

Además, el festival tiene un componente solidario: se entregarán dos tickets a cambio de una caja de leche en polvo (800 gr.) a beneficio del Banco de Alimentos Mendoza. El canje estará disponible del jueves 26 al domingo 29 en la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez y España, Ciudad de Mendoza), de 10 a 17 horas.

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Agenda de conciertos en Godoy Cruz

Jueves 2 de abril

  • 17:00 – Dúo Haku – Eliana Condorí, Los Andes Memorial (Dr. Salvador Civit 2700).

    Esta dupla combina tradición e innovación en la música de cámara.

  • 20:30 – Cámara Estudio (Trío de Clarinete, Violín y Piano), Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo (Antonio Tomba 246).

    Explora nuevas propuestas dentro de la música de cámara.

Viernes 3 de abril

  • 20:00 – Passeri, Basílica San Vicente Ferrer (Lavalle 60). Director Artístico: Alfonso Giunta. Director Invitado: Ricardo Mansilla.

    Coro independiente que interpreta música contemporánea y versiones corales de música popular argentina y latinoamericana.

Sábado 4 de abril

  • 19:30 – Dúo Vértice, Planta Uno (Ceretti 244).

    Conformado por Natalia Zorrero y Luis Jara, el dúo interpreta música del siglo XX de diversas latitudes.

Con esta propuesta, Godoy Cruz y la Subsecretaría de Cultura invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de la música clásica, los espacios patrimoniales y el talento local, fusionando cultura, tradición y solidaridad.

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