Godoy Cruz se llena de música clásica y homenajes a Tito Francia.

La Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza presentó la programación del XXVI Festival Música Clásica por los Caminos del Vino, que se realizará del jueves 2 al sábado 4 de abril en el municipio de Godoy Cruz.
El festival de música rendirá homenaje al guitarrista y compositor Tito Francia y se desarrollará en espacios patrimoniales del municipio.
La Subsecretaría de Cultura del Gobierno de Mendoza presentó la programación del XXVI Festival Música Clásica por los Caminos del Vino, que se realizará del jueves 2 al sábado 4 de abril en el municipio de Godoy Cruz.
Esta edición rinde homenaje a los 100 años del nacimiento del guitarrista y compositor mendocino Tito Francia, reconocido por su aporte a la cultura y la música clásica local.
El festival propone conciertos en espacios emblemáticos del patrimonio urbano y cultural de Godoy Cruz, incluyendo el Centro Patrimonial y Artístico Cristoforo Colombo, Los Andes Memorial, la Basílica San Vicente Ferrer y el Multiespacio Planta Uno. La programación destaca el talento de intérpretes y conjuntos que cautivarán tanto a mendocinos como a turistas.
Además, el festival tiene un componente solidario: se entregarán dos tickets a cambio de una caja de leche en polvo (800 gr.) a beneficio del Banco de Alimentos Mendoza. El canje estará disponible del jueves 26 al domingo 29 en la Subsecretaría de Cultura (Gutiérrez y España, Ciudad de Mendoza), de 10 a 17 horas.
Jueves 2 de abril
Esta dupla combina tradición e innovación en la música de cámara.
Explora nuevas propuestas dentro de la música de cámara.
Viernes 3 de abril
Coro independiente que interpreta música contemporánea y versiones corales de música popular argentina y latinoamericana.
Sábado 4 de abril
Conformado por Natalia Zorrero y Luis Jara, el dúo interpreta música del siglo XX de diversas latitudes.
Con esta propuesta, Godoy Cruz y la Subsecretaría de Cultura invitan a vecinos y visitantes a disfrutar de la música clásica, los espacios patrimoniales y el talento local, fusionando cultura, tradición y solidaridad.