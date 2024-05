En marcha los encuentros deportivos interescolares en el parque San Vicente

El intendente Diego Costarelli, quien estuvo presente en el encuentro, compartiendo con alumnos y docentes, expresó: “Queremos no solo fomentar la actividad deportiva con una fuerte inversión en los polideportivos, sino también enfatizar en la recreación. Es decir, que los estudiantes puedan comunicarse entre ellos, participar y conectar entre los distintos colegios que tenemos actualmente en Godoy Cruz”.

image.png

El deporte une y da vida

Es importante destacar que Godoy Cruz cuenta con 20 polideportivos en funcionamiento, que ofrecen una variedad de disciplinas para diferentes grupos etarios. Esta iniciativa no solo promueve la actividad física entre los chicos, sino también fortalece los lazos comunitarios y la salud de los participantes.

“Es fundamental mantener un estilo de vida activo para el bienestar general. El deporte es vida”, señaló Costarelli. La próxima jornada “De la escuela al poli” tendrá lugar el jueves 23 de mayo, en el poli deportivo y social La Gloria.

image.png

Conoce los polideportivos de Godoy Cruz