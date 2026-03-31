31 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Manzano Histórico

El Manzano Histórico se prepara para Semana Santa con obras y mejoras claves

Las intervenciones buscan consolidar al Manzano Histórico como destino turístico todo el año.

image
Por Sitio Andino Departamentales

De cara al próximo fin de semana largo de Semana Santa, el Municipio de Tunuyán avanza con una serie de intervenciones integrales en el Manzano Histórico, uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Uco.

Las obras forman parte de una planificación que busca mejorar la infraestructura, optimizar los servicios y recuperar espacios públicos, con el objetivo de brindar una mejor experiencia a los visitantes que cada año eligen este emblemático paraje cordillerano.

Lee además
operativos de salud en barrios de ciudad: que servicios habra y como acceder

Operativos de salud en barrios de Ciudad: qué servicios habrá y cómo acceder
El jefe comunal capitalino inauguró las sesiones ordinarias en el Concejo. video

Ulpiano Suarez le puso fecha al uso de las Taser en la Ciudad y volvió a desmarcarse de Milei
image

Mejoras en el Camping Número Uno del Manzano Histórico

Uno de los puntos centrales de las mejoras se concentra en el Camping Número Uno, uno de los sectores más concurridos del predio. Allí se instaló un nuevo pórtico de ingreso, que permite ordenar y jerarquizar el acceso, facilitando la circulación en momentos de alta afluencia.

Además, se construyeron 40 fogones distribuidos estratégicamente, ampliando la capacidad para actividades al aire libre y respondiendo a la creciente demanda de espacios para el encuentro familiar. A esto se suma la incorporación de nuevos bancos, cestos de residuos y señalética renovada, con el objetivo de promover el cuidado del entorno y mejorar la comodidad de turistas y vecinos.

En paralelo, avanza la segunda etapa de remodelación del mini teatro, un espacio clave para la agenda cultural del Manzano Histórico. La intervención incluye la ampliación del escenario y un rediseño integral que permitirá potenciar espectáculos y actividades durante todo el año.

image

Emir Andraos aguarda a los turistas en la Ciudad del Agua

En ese marco, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, destacó la importancia de estas obras en la antesala de una de las fechas turísticas más importantes del calendario.

“Una vez más esperamos a los turistas en la Ciudad del Agua, un lugar donde lo atemporal se funde con la imponente montaña, sumado a las actividades culturales y demás atractivos que ofrece el departamento”, expresó.

Las intervenciones reflejan una inversión sostenida en uno de los puntos turísticos más representativos del departamento, con la intención de consolidar al Manzano Histórico como un destino preparado para el disfrute, el descanso y la cultura durante todo el año.

Con estas mejoras, Tunuyán se proyecta para vivir una Semana Santa con alta afluencia turística, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos naturales y culturales de referencia en Mendoza.

Temas
Seguí leyendo

Atención vecinos de San Rafael: operativos con servicios claves en los distritos

Cuatro días a caballo: así es la travesía que une dos departamentos

Cortes de tránsito y operativo especial en El Calvario por Semana Santa

Atención San Rafael: abrió el parking subterráneo en la ex terminal de ómnibus

Membrillo tirado en el piso: la dura postal que duele en toda Mendoza

¿No sabés qué hacer? Mirá todo lo que hay en la Ciudad de Mendoza durante la Semana Santa

Maipú invita a vivir una noche de memoria y homenaje en honor a los caídos de Malvinas

Más agua para Tupungato: nueve empresas compiten por una obra millonaria

LO QUE SE LEE AHORA
operativos de salud en barrios de ciudad: que servicios habra y como acceder

Operativos de salud en barrios de Ciudad: qué servicios habrá y cómo acceder

Las Más Leídas

El tren del Este avanza y el Gobierno ya analiza las ofertas para dar el próximo paso.

El tren del Este entra en una etapa clave en medio de cambios en el sistema ferroviario nacional

Un cierre que duele: dejó de funcionar el único hospital para niños desnutridos y apelan a la ayuda urgente

Un cierre que duele: dejó de funcionar el único hospital para niños desnutridos y apelan a la ayuda urgente

Escándalo, celos y multas: el caótico paso de la China Suárez y Mauro Icardi por Argentina

Escándalo, celos y multas: el caótico paso de la China Suárez y Mauro Icardi por Argentina

Ian Cabrera cursaba el primer año del nivel secundario

Quién era el chico de 13 años que fue asesinado en una escuela de Santa Fe

El ejecutivo provincial hará un nuevo intento para modificar la Carta Magna.

El Gobierno confirmó que buscará reformar la Constitución de Mendoza: qué aspecto modificaría