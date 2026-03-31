El Manzano Histórico se prepara para Semana Santa con obras y mejoras claves

De cara al próximo fin de semana largo de Semana Santa , el Municipio de Tunuyán avanza con una serie de intervenciones integrales en el Manzano Histórico , uno de los principales atractivos turísticos del Valle de Uco.

Las obras forman parte de una planificación que busca mejorar la infraestructura, optimizar los servicios y recuperar espacios públicos , con el objetivo de brindar una mejor experiencia a los visitantes que cada año eligen este emblemático paraje cordillerano.

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Uno de los puntos centrales de las mejoras se concentra en el Camping Número Uno , uno de los sectores más concurridos del predio. Allí se instaló un nuevo pórtico de ingreso, que permite ordenar y jerarquizar el acceso, facilitando la circulación en momentos de alta afluencia.

Además, se construyeron 40 fogones distribuidos estratégicamente , ampliando la capacidad para actividades al aire libre y respondiendo a la creciente demanda de espacios para el encuentro familiar. A esto se suma la incorporación de nuevos bancos, cestos de residuos y señalética renovada, con el objetivo de promover el cuidado del entorno y mejorar la comodidad de turistas y vecinos.

En paralelo, avanza la segunda etapa de remodelación del mini teatro, un espacio clave para la agenda cultural del Manzano Histórico. La intervención incluye la ampliación del escenario y un rediseño integral que permitirá potenciar espectáculos y actividades durante todo el año.

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Emir Andraos aguarda a los turistas en la Ciudad del Agua

En ese marco, el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, destacó la importancia de estas obras en la antesala de una de las fechas turísticas más importantes del calendario.

“Una vez más esperamos a los turistas en la Ciudad del Agua, un lugar donde lo atemporal se funde con la imponente montaña, sumado a las actividades culturales y demás atractivos que ofrece el departamento”, expresó.

Las intervenciones reflejan una inversión sostenida en uno de los puntos turísticos más representativos del departamento, con la intención de consolidar al Manzano Histórico como un destino preparado para el disfrute, el descanso y la cultura durante todo el año.

Con estas mejoras, Tunuyán se proyecta para vivir una Semana Santa con alta afluencia turística, fortaleciendo su posicionamiento como uno de los destinos naturales y culturales de referencia en Mendoza.