Con 21 años este pibe de Tunuyán, tuvo un gesto de honestidad para aplaudir

Mauro Oliver es un joven de 21 años de Tunuyán , propietario de una pequeña agencia de quiniela y peluquero quien, el pasado sábado, advirtió que en su cuenta de Mercado Pago había una importante suma de dinero que no le pertenecía . Rápidamente, se puso en contacto con quien había efectuado la maniobra equivocada, de quien supone que se trata de una persona mayor porque no lo conoce, y procedió a reintegrar la importante suma. Consultado por TVA Valle de Uco comentó que nunca tuvo dudas acerca de como proceder, "Vengo de una familia trabajadora y sé lo que cuesta ganar dinero".

Mauro siguió comentando sobre este hecho destacable: "Tengo una agencia de quiniela y el día sábado me llega al celular una notificación que me habían acreditado $81.247, al instante me di cuenta de que no era un pago que estuviera esperando, así que al momento se comunicaron conmigo e inmediatamente hice la devolución a Walter, que se equivocó seguramente con el número de teléfono.