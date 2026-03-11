Ciclo de cine gratuito dedicado a Brian De Palma en el Microcine Municipal

Durante marzo , el Microcine Municipal abrirá sus puertas para una nueva propuesta de cine gratuita en la Municipalidad de Mendoza . En conjunto con el Cineclub Stocco, se llevará adelante un ciclo especial dedicado al reconocido director estadounidense Brian De Palma , una de las figuras más influyentes del cine de suspenso y thriller contemporáneo.

Las funciones se realizarán todos los jueves a las 21.00 horas , con entrada gratuita (cupo limitado por orden de llegada), y ofrecerán al público la posibilidad de recorrer parte de la obra del realizador a través de tres películas emblemáticas de la década del 70.

El ciclo comenzará el jueves 12 de marzo con “Sisters” (1973) . La película sigue a Grace Collier, una periodista que cree haber presenciado un asesinato en el departamento de enfrente. Sin embargo, cuando intenta alertar a la policía, nadie parece encontrar pruebas del crimen. Decidida a descubrir la verdad, inicia su propia investigación y se adentra en la perturbadora historia de Danielle, una joven con un pasado marcado por un oscuro secreto familiar. El film combina misterio psicológico y una atmósfera inquietante que se convirtió en una de las marcas del director.

La programación continuará el jueves 19 de marzo con “Carrie” (1976) , una de las adaptaciones más recordadas de una novela de Stephen King. La historia sigue a Carrie White, una adolescente tímida y marginada por sus compañeros de escuela, que vive bajo el estricto control de su madre. Tras años de humillaciones, la joven descubre que posee poderes telequinéticos que terminarán desatando un desenlace inolvidable durante el baile de graduación. Con su mezcla de terror, drama adolescente y tensión psicológica, la película se transformó en un clásico del género.

El ciclo cerrará el jueves 26 de marzo con “The Fury” (1978). En este thriller de ciencia ficción, un agente encubierto inicia una desesperada búsqueda para encontrar a su hijo, un joven con habilidades psíquicas que ha sido secuestrado por una organización secreta interesada en explotar sus poderes. En paralelo, otra adolescente con capacidades similares comienza a desarrollar habilidades extraordinarias que la conectarán con el misterio. La película combina suspenso, acción y elementos sobrenaturales en una historia cargada de tensión.

Sobre Brian De Palma

Brian De Palma es uno de los directores más importantes del cine estadounidense de las últimas décadas. Nacido en 1940 en Nueva Jersey, su obra se caracteriza por el uso de elaborados recursos visuales, el suspenso sostenido y una fuerte influencia del cine de Alfred Hitchcock. A lo largo de su carrera dirigió películas que se convirtieron en clásicos, explorando el thriller, el terror y el cine policial con un estilo visual distintivo y una narrativa cargada de tensión. Sus trabajos de los años 70 consolidaron su reputación como uno de los grandes narradores del suspenso moderno.

Las funciones se realizarán en el Microcine Municipal, con entrada gratuita, y el ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala. El ciclo invita a redescubrir en pantalla grande a uno de los grandes maestros del suspenso cinematográfico.