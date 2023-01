Abel Pintos en vivo: mirá su recital en Mar del Plata

El miércoles 25 de enero no fue un día más en la vida de Abel Pintos . Pasaron varias cosas y seguramente quedarán en su mente y corazón por el resto de su vida. Lo que pasó es que fue la función número 12 -y última de esta temporada- de la temporada planteada en Mar del Plata .

Las localidades para estas 12 funciones en el Teatro Tronador se encontraban agotadas varios meses antes del debut, y ante la demanda de entradas de más de 10.000 personas que no consiguieron su lugar, el artista pensó en cerrar el ciclo a toda fiesta: el concierto del miércoles 25 de enero desde el Teatro Tronador fue transmitido en vivo por pantalla gigante y de manera gratuita en la Plaza Colón de esa ciudad balnearia.

Acá podés ver ese concierto:

Lo que se viene

Abel Pintos decidió tomarse un descanso del intenso ritmo que le impone su carrera musical y se enfocó en un nuevo proyecto laboral. El cantante decidió apostar a un emprendimiento relacionado a la agricultura y la sustentabilidad, una faceta totalmente desconocida por sus fanáticos y que los sorprendió por completo.

En una entrevista que brindó para Infobae, el intérprete de éxitos como Pájaro Cantor o Piedra Libre contó que se encuentra enfocado en un proyecto de producción rural. Precisamente, Pintos apostó por el cultivo de un fruto poco común en la localidad bonaerense de Mercedes. "Estoy queriendo aprender más. Lo estoy descubriendo", aseguró el cantante.

Junto a su productora El Plan Divino, Abel Pintos plantó 1000 árboles de nuez de pecán en agosto del 2022 con objetivos claros que se desprenden de la ganancia económica. Según explicó, la idea no es solo extraer el fruto, sino también probar una producción más sustentable que sirva de ejemplo a otros cultivos. "Esta búsqueda no es de hace muchos años, sino que tiene poco tiempo y es algo que me apasiona", confesó.