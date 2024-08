Cuándo se estrena la temporada 4 de "Emily en París" en Netflix.

¿De qué va la serie?

Emily, interpretada por Lily Collins, llega a París con la ilusión de conquistar el mundo de la moda y las redes sociales. Sin embargo, rápidamente se da cuenta de que la vida en la capital francesa no es tan idílica como imaginaba. Se enfrenta a una nueva cultura, un idioma que no domina del todo y a compañeros de trabajo que no la reciben con los brazos abiertos.