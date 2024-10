Cuáles son los créditos de ANSES para jubilados en octubre

En octubre de 2024, Banco Provincia habilitó tres líneas de crédito exclusivas para jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de esta entidad. Estas opciones incluyen desde préstamos personales tradicionales hasta alternativas exprés, con montos que pueden llegar hasta $20 millones. "Los créditos son accesibles para quienes no tienen deudas registradas en el Banco Central, y pueden solicitarse tanto de manera virtual como presencial", confirmaron fuentes del Banco Provincia.

Por otro lado, el Banco Nación también ofrece préstamos atractivos para jubilados de ANSES , con la posibilidad de acceder a montos que alcanzan hasta los 25 millones de pesos, a pagarse en un plazo de hasta 60 meses. Para quienes son clientes de la entidad, la tasa de interés anual es del 53%, mientras que para no clientes, se ajusta algunos puntos más.

¿Qué opciones son las más convenientes?

Los jubilados que perciben sus haberes a través del Banco Provincia pueden optar por un préstamo de hasta $20 millones, con una tasa fija del 33% anual si no registran deudas. También están disponibles otras opciones, como los préstamos personales tradicionales, con una tasa del 59% anual y plazos de hasta 72 meses. Por último, los créditos exprés permiten obtener hasta $1.2 millones con acreditación inmediata.

Por su parte, el Banco Nación ofrece alternativas tanto para sus clientes como para aquellos que no lo son, lo que amplía el acceso a estos beneficios. Una característica importante es que, en ambos casos, el monto del préstamo no puede superar el 35% de los haberes del solicitante, garantizando que las cuotas no afecten de manera significativa su economía diaria.

Con estas nuevas líneas de crédito, los jubilados de ANSES tienen la oportunidad de acceder a financiamiento con condiciones favorables para cubrir sus necesidades./Ámbito.