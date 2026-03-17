17 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
Administración Nacional de la Seguridad Social

Créditos ANSES 2026: cómo es el plan para sacar préstamos de hasta $1.500.000

Conocé los detalles del proyecto para reactivar cada crédito de ANSES. Quiénes pueden pedirlo y los pasos para gestionar el beneficio de forma digital.

Créditos ANSES 2026: cómo es el plan para sacar préstamos de hasta $1.500.000

Créditos ANSES 2026: cómo es el plan para sacar préstamos de hasta $1.500.000

 Por Analía Martín

El Gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley para reactivar los préstamos personales a través de ANSES durante este año. Esta iniciativa legislativa busca rehabilitar las líneas de financiamiento que fueron suspendidas anteriormente, permitiendo que miles de beneficiarios accedan a montos de hasta $1.500.000 destinados exclusivamente a la cancelación de deudas bancarias existentes.

La propuesta apunta a sectores con acceso limitado al sistema financiero formal. Entre los beneficiarios se encuentran jubilados, pensionados, titulares de AUH, asignación por embarazo y monotributistas de las categorías A a D.

Lee además
Renunció el titular de la ANSES y será reemplazado por Guillermo Arancibia

Renunció el titular de la ANSES y será reemplazado por Guillermo Arancibia
Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
De interés

Ya está abierta la inscripción a las Becas Progresar 2026: requisitos y pasos a seguir
al-retirar-plata-del-cajero____sT6PDqOd_2000x1500__1.webp
ANSES busca reactivar los préstamos pesonales

ANSES busca reactivar los préstamos pesonales

Quiénes pueden solicitar el crédito

El proyecto establece que los fondos no se entregarán directamente en efectivo, sino que se transferirán a los acreedores declarados. De esta manera, el organismo busca garantizar que el dinero se use para saldar deudas de tarjetas o bancos.

Para los trabajadores en relación de dependencia, el monto máximo llegaría a los $1.500.000. En cambio, para jubilados y pensionados, los préstamos actuales tienen un tope de hasta $400.000. La tasa de interés propuesta será TAMAR más 10 puntos porcentuales, manteniéndose siempre por debajo de los bancos comerciales. Además, la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante.

Prestamos personales
ANSES | Los jubilados tendrían un tope de 400 mil pesos

ANSES | Los jubilados tendrían un tope de 400 mil pesos

Cómo gestionar el préstamo en ANSES

Si el proyecto se convierte en ley, el trámite será 100% digital a través de la plataforma Mi ANSES. Vas a necesitar tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social para ingresar al sistema oficial. Dentro de la aplicación, deberás seleccionar la opción para solicitar el crédito y elegir la cantidad de cuotas, que pueden ser 24, 36 o 48. Una vez que el organismo valide tus datos, el dinero se deposita en tu cuenta vinculada en pocos días.

Es importante recordar que la gestión es gratuita y no requiere de gestores ni intermediarios. Actualmente, el debate en el Congreso definirá si el plan entra en vigencia durante el segundo semestre de 2026.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: quiénes cobran este martes 17 de marzo de 2026

El Gobierno nacional impulsa retiros voluntarios en ANSES: cómo será el esquema de salida

ANSES: quiénes cobran este lunes 16 de marzo de 2026

ANSES: quiénes cobran este viernes 13 de marzo de 2026

ANSES: quiénes cobran este jueves 12 de marzo de 2026

Becas Progresar: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

Tarjeta Alimentar de ANSES: cuándo y cuánto cobro en marzo 2026

ANSES: quiénes cobran este miércoles 11 de marzo de 2026

LO QUE SE LEE AHORA
Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Las Más Leídas

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

El Banco Nación lanza una nueva app y cambia la forma de operar de sus clientes

La obra social emitió un comunicado oficial para responder a las acusaciones y brindar su versión 

La respuesta de OSEP tras las acusaciones por la muerte del trabajador en el Frank Romero Day

La doble vía a San Juan, una de las obras que el Gobierno quiere reactivar en el corto plazo. video

Las opciones que evalúa Nación para destrabar obras frenadas en la Ruta 40 en Mendoza

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

Apareció el mendocino que ganó millones en el Quini 6 y reveló qué hará con su premio

La virreina (derecha) fue recibida por su pueblo en la plaza departamental. video

En imágenes: una multitud recibió a la virreina Agustina Giacomelli en Tunuyán