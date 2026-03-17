Créditos ANSES 2026: cómo es el plan para sacar préstamos de hasta $1.500.000

El Gobierno impulsa un nuevo proyecto de ley para reactivar los préstamos personales a través de ANSES durante este año. Esta iniciativa legislativa busca rehabilitar las líneas de financiamiento que fueron suspendidas anteriormente, permitiendo que miles de beneficiarios accedan a montos de hasta $1.500.000 destinados exclusivamente a la cancelación de deudas bancarias existentes.

La propuesta apunta a sectores con acceso limitado al sistema financiero formal. Entre los beneficiarios se encuentran jubilados, pensionados, titulares de AUH, asignación por embarazo y monotributistas de las categorías A a D.

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El proyecto establece que los fondos no se entregarán directamente en efectivo, sino que se transferirán a los acreedores declarados. De esta manera, el organismo busca garantizar que el dinero se use para saldar deudas de tarjetas o bancos.

Para los trabajadores en relación de dependencia, el monto máximo llegaría a los $1.500.000. En cambio, para jubilados y pensionados , los préstamos actuales tienen un tope de hasta $400.000. La tasa de interés propuesta será TAMAR más 10 puntos porcentuales, manteniéndose siempre por debajo de los bancos comerciales. Además, la cuota mensual no podrá superar el 30% del ingreso neto del solicitante.

Prestamos personales ANSES | Los jubilados tendrían un tope de 400 mil pesos

Cómo gestionar el préstamo en ANSES

Si el proyecto se convierte en ley, el trámite será 100% digital a través de la plataforma Mi ANSES. Vas a necesitar tu CUIL y la Clave de la Seguridad Social para ingresar al sistema oficial. Dentro de la aplicación, deberás seleccionar la opción para solicitar el crédito y elegir la cantidad de cuotas, que pueden ser 24, 36 o 48. Una vez que el organismo valide tus datos, el dinero se deposita en tu cuenta vinculada en pocos días.

Es importante recordar que la gestión es gratuita y no requiere de gestores ni intermediarios. Actualmente, el debate en el Congreso definirá si el plan entra en vigencia durante el segundo semestre de 2026.