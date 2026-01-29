Se terminó la espera: Netflix estrenó una de las series más esperadas del año

Un baile de máscaras, una identidad oculta y un amor imposible marcan el regreso de ' Los Bridgerton ' a Netflix . La cuarta temporada de la popular serie romántica llega con una historia cargada de fantasía, contrastes de clase y emociones intensas , decidida a convertirse en uno de los grandes estrenos del 2026.

La cuarta temporada pone el foco en Benedict Bridgerton , el bohemio segundo hijo de la familia, quien evita el compromiso hasta que una noche lo cambia todo. Durante un baile de máscaras, queda fascinado por una enigmática Dama de Plata , que más tarde se revela como Sophie Baek , una joven con un pasado humilde y secretos que desafían las rígidas normas de la alta sociedad. La historia combina romance, tensiones sociales y momentos íntimos, en una adaptación inspirada en An Offer from a Gentleman , la novela de Julia Quinn .

Netflix optó por un lanzamiento dividido en dos partes para prolongar la conversación entre los seguidores de la serie.

La Parte 1 se estrenó el 29 de enero de 2026 , mientras que la Parte 2 llegará el 26 de febrero de 2026 , completando un total de ocho episodios .

Como es habitual en los estrenos globales de la plataforma, los capítulos están disponibles en Argentina desde alrededor de las 5 de la madrugada del día de lanzamiento.

El futuro de Bridgerton: temporadas 5 y 6 confirmadas

Más allá del estreno de la cuarta temporada, Netflix ya aseguró el futuro de la franquicia. La plataforma renovó oficialmente Bridgerton para una quinta y una sexta temporada, garantizando nuevas historias de amor dentro de la familia.

Bridgerton 4 - Netflix (2) La serie romántica se aseguró dos temporadas en la plataforma. Foto: web

Aunque aún no hay fechas confirmadas ni protagonistas anunciados, todo indica que Eloise y Francesca Bridgerton serán las próximas en ocupar el centro de la escena, respetando el orden alfabético que caracteriza a la saga. Por ahora, la producción mantiene los detalles bajo reserva, pero el universo Bridgerton seguirá expandiéndose en los próximos años.

Quién es quién en la serie

Luke Thompson: Benedict

Benedict Yerin Ha: Sophie Baek

Sophie Baek Jonathan Bailey: Anthony

Anthony Nicola Coughlan: Penelope

Penelope Simone Ashley: Kate

Kate Luke Newton: Colin

Colin Golda Rosheuvel: Queen Charlotte

Queen Charlotte Victor Alli

Michelle Mao

Isabella Wei

