Cuándo se estrena la serie de Harry Potter: HBO confirmó fecha y los nuevos protagonistas

Los fanáticos ya pueden marcar el calendario porque la nueva producción de Harry Potter tiene su ventana de lanzamiento definida por las autoridades de HBO. Aunque muchos esperaban novedades para el próximo año, el director ejecutivo confirmó que la serie se tomará su tiempo para asegurar una adaptación fiel de los libros originales en televisión.

Casey Bloys, CEO de la plataforma, fue el encargado de traer calma y al mismo tiempo ansiedad a los seguidores del universo Potter. El directivo aclaró que el estreno no va a ser en 2026, como se decía en redes sociales, sino que el equipo apunta a principios de 2027 para el gran debut mundial. Aunque todavía no sabemos el mes exacto, ya sabés que entre enero y abril de ese año vas a volver a ver el Colegio Hogwarts en tu pantalla. La idea es no apurar los tiempos de rodaje, que arrancó oficialmente este 14 de julio en los estudios Leavesden de Reino Unido.

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Para esta versión televisiva decidieron renovar a todos los protagonistas por completo para marcar una nueva era. Dominic McLaughlin va a ser el encargado de ponerse los anteojos de Harry , mientras que Alastair Stout y Arabella Stanton lo van a acompañar como los inseparables Ron y Hermione. El reparto adulto también tiene nombres de peso que te van a sonar de grandes producciones. John Lithgow será Albus Dumbledore y Janet McTeer interpretará a la profesora McGonagall, buscando darle un aire fresco pero respetuoso a los personajes que marcaron a toda una generación desde el cine.

Paapa Essiedu asumirá el desafío de ser Severus Snape, mientras que el carismático Nick Frost se pondrá en la piel del gigante Hagrid. Es un equipo pensado para durar al menos diez años en pantalla , cubriendo cada uno de los siete libros de la obra de J.K. Rowling.

image El año que viene se podrá disfrutar de la serie de Harry Potter

Una adaptación fiel de Harry Potter

Lo más interesante de este proyecto es que cada temporada va a cubrir un libro entero de la saga de principio a fin. Esto permite que se vean detalles que en las películas quedaron afuera por falta de tiempo, dándole unas diez horas de desarrollo a cada parte de la historia.

La autora J.K. Rowling está metida de lleno como productora ejecutiva y ya avisó en sus redes que los primeros guiones son "muy buenos". Además, la música va a estar a cargo del mismísimo Hans Zimmer, lo que te asegura una experiencia sonora épica y emocionante en cada episodio.

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Con un presupuesto de gran escala y efectos visuales de última generación, HBO busca que esta sea su franquicia estrella de la década. Solo queda esperar un poco más para que la magia vuelva a empezar, esta vez con el tiempo necesario para contar cada secreto del castillo.