Pádel: Galán-Chingotto y Brea-González, campeones en Bruselas

Alejandro Galán , Federico Chingotto , Bea González y Delfina Brea , coronados como campeones y campeonas del primer Lotto Brussels Premier Pádel P2 by Belfius . Un Gare Maritime a rebosar celebró cada punto efusivamente y disfrutó de dos partidos llenos de emoción. Jorge Martínez , el que ya fuera el único entrenador de Premier Padel en ganar un torneo con una pareja en el cuadro masculino y otra en el femenino (Milano P1, 2023), vuelve a hacerlo de nuevo en Bruselas .

Las parejas top 1 y 3 del ranking regalaron a la audiencia 2 horas y 26 minutos de espectáculo con uno de los partidos más emocionantes de la temporada. Chingalán marcaba el ritmo desde el inicio con una consistencia firme , castigando los errores de los número uno, que pese a unos dignos esfuerzos no lograron evitar perder el primer set (6-4). El segundo siguió un guión similar, pero fue justo al borde del abismo cuando Coello y Tapia reaccionaron para llevar el set al tiebreak (6-7) y forzar el tercero. Hasta 5 bolas de torneo remontaron los número uno en la segunda manga. 'Chingalán' volvieron apretar en el tercero empezando con un 3-0 y aguantando la embestida de Coello y Tapia (6-2) para finalmente llevarse su primer trofeo como pareja .

El Pádel en mujeres

Brea-González y Triay-Fernández, parejas 2 y 3 del ranking, no se habían visto las caras todavía, ya que el destino les tenía preparada una final y unas gradas llenas para esa primera vez. Gemma y Claudia empezaban fuerte con un 3-1, pero las campeonas del último P2 se ponían las pilas rápido con cuatro juegos seguidos para decantar el partido a su favor y llevarse el primer set (6-4). El segundo siguió con unas 'Superpibas' entonadas y que no quitaron el pie del acelerador, obteniendo una amplia ventaja gracias a un break en el primer juego. Pese a un último esfuerzo de remontada (6-4), Triay-Fernández no lograron evitar que Brea-González alcen su segundo trofeo consecutivo, consolidando su buena racha.