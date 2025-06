Neymar hizo un anuncio en Brasil que pegó como patada de burro

En la primera, el conjunto brasileño confirmó la continuidad del ex futbolista del Barcelona F.C en las filas de su equipo profesional.

“Donde todo comenzó. Donde nunca terminará”, manifestó la cuenta oficial del Santos F.C en su posteo de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por un emoticón del infinito.

Más sobre Neymar

Santos Futebol Clube on Instagram: "Onde tudo começou. Onde nunca vai acabar! Neymar assinou nesta terça-feira (24) a renovação de contrato com o Peixão até o fim de 2025, com possibilidade de renovação após o término do vínculo."

En el segundo, el blanquinegro resaltó la importancia de su continuidad en el equipo de cara a la segunda parte del año. Además, encasilló a Neymar como uno de los máximos ídolos de la institución porque demostró su capacidad en una edad muy temprana, sus impresionantes gambetas se ganaron la ovación de los hinchas y le permitió dar el ansiado salto al Viejo Continente.

“Pasado, presente y futuro”, manifestó el Santos FC en la descripción de su segunda publicación de Instagram. El mensaje de redes sociales estuvo acompañado por un emoticón del número diez.