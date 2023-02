Los Pumas ´7, con Rodrigo Isgró, se repusieron y vencieron a Francia

Se está jugando la etapa de Los Ángeles del Circuito Mundial de Seven, donde Los Pumas ´7 debutaron con derrota por 7-5 ante Gran Bretaña. Después, los dirigidos por Santiago Gómez Cora se repusieron y derrotaron a Francia por 17-12. El elenco nacional cerrará su participación en el Grupo D frente a España a partir de las 22:14. Rodrigo Isgró el mendocino, estuvo presente.

LOS PUMAS 7'S 17-12 FRANCIA (sábado)

Con un campo de juego muy dañado por las condiciones climáticas, Francia comenzó dominando y con la pelota en campo rival, a lo que sumó la amonestación de Marcos Moneta, lo cual los galos aprovecharon para apoyar. No obstante, desde ese momento, Los Pumas 7's fueron dueños absolutos de la posesión del balón y dieron vuelta el encuentro de la mano del propio Moneta y Rodrigo Isgró. El complemento se desarrolló con la misma intensidad y actitud, y fue cuando mejor estuvo el conjunto de Gómez Cora, a través de lo que Matías Osadczuk selló su conquista. Más allá de un try posterior de los europeos, Argentina no volvió a pasar apuros y se llevó la victoria.