Lionel Scaloni habló de las metas de la selección argentina y los juveniles

Luego de recibir el galardón al Mejor Entrenador en los Premios The Best, el mandamás de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni habló con la prensa y dejó interesantes testimonios, y en uno de ellos dio una pista sobre la posible salida de Javier Mascherano del cargo de la dirección técnica del equipo Sub 20, que en el último Sudamericano disputado en Colombia el mes pasado no alcanzó la clasificación para el próximo Mundial y fue eliminado en la primera ronda. El ex volante expresó su decepción y adelantó que no seguiría en el puesto, pero el presidente de la AFA, Claudio Tapia, aseguró que le iba a insistir para que continúe.