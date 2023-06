Lionel Messi y el banque menos pensado en el PSG

El futbolista Kylian Mbappé aseguró que Lionel Messi no recibió el respeto que merecía en Francia , a la vez que dijo "no" entender "por qué tanta gente se sintió aliviada de que se fuera".

La frase más dolorosa Messi: "En principio, no iré al próximo Mundial"

Messi había sido abucheado por los aficionados del París Saint Germain (PSG) hacia el final de la temporada después de su eliminación en los octavos de final de la Liga de Campeones y Mbappé dijo que el siete veces ganador del Balón de Oro no recibió el respeto que merecía en Francia.

"Personalmente, no entiendo muy bien por qué tanta gente se sintió tan aliviada de que se fuera. (...) Es una pena, pero así ha sido. Tendremos que hacer lo que podamos para sustituirle", expresó acerca del jugador argentino que optó por no ampliar su contrato con el PSG al final de temporada.

Por otro lado, Mbapeé dijo que nunca le pidió al PSG que le permitiera fichar por el Real Madrid en el cierre de la temporada, confirmando que está contento de jugar en la capital francesa la próxima temporada, pero que no ampliará su contrato con el campeón de la Ligue 1.

Mbappé causó revuelo cuando envió una carta al club en la que afirmaba que no tenía intención de ampliar su contrato con el PSG, que expira en 2024, si no activaba la cláusula que prolongaría su acuerdo 12 meses más.

image.png

El PSG se encuentra en un aprieto, ya que corre el riesgo de perder a Mbappé gratis en junio de 2024. El jugador también será libre de firmar un precontrato con un nuevo club a partir de enero, en caso de que decida prolongar el año que le queda de contrato con el PSG.

"No he pedido ni que me vendan, ni ir al Real Madrid", dijo Mbappé a la Gazzetta dello Sport.

"Sólo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada".

image.png

Sin embargo, si Mbappé se queda hasta el final de la temporada 2023-24, el club francés no podrá recuperar nada de los 180 millones de euros (194,45 millones de dólares) que desembolsó en 2017 para fichar al delantero del AS Mónaco.

El Real Madrid sedujo a Mbappé en el pasado, pero no pudo conseguir al jugador de 24 años, quien firmó una extensión de contrato con el PSG en mayo del año pasado.

Sin embargo, el club español está reconstruyendo su equipo después de perder a varios jugadores de ataque, incluido el ganador del Balón de Oro, Karim Benzema, y podría poner sus ojos en Mbappé, que fue el máximo goleador de la Ligue 1 en las últimas cinco temporadas.