Lionel Messi bancó a la Selección Argentina femenina antes del Mundial

Bajo el lema "Argentina en la piel", la nueva camiseta presenta un color negro base sobre el que se genera una combinación de tonos arananjados, que aluden a las montañas del Norte argentino, verdes por los bosques y los campos presentes a lo largo y ancho del país y azules o celestes, simbolizando ríos, lagos, cascadas y glaciares de la Patagonia.

