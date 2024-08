La boxeadora que Milei acusó de ser "un tipo" se quedó con el oro olímpico

La victoria de Khelif es histórica . No solo por el oro olímpico, sino también por el contexto que la rodea.

La boxeadora de 25 años se enfrentó a una serie de desafíos y controversias antes de los Juegos de París, incluyendo la disputa sobre su elegibilidad que casi le cuesta la oportunidad de competir.

Embed

Sin embargo, la intervención del Comité Olímpico Internacional (COI) y el reconocimiento de que sus descalificaciones anteriores habían sido injustas, permitieron que Khelif demostrara su verdadero potencial en el ring.

También podés leer: La polémica en el boxeo olímpico por supuesta mujer trans que generó la reacción de Milei

El combate final fue un despliegue de técnica y precisión por parte de Khelif. Su juego de piernas rápido y sus golpes precisos desestabilizaron a Liu desde el principio. Los espectadores del estadio vitorearon cada movimiento de la boxeadora argelina, quien celebró su triunfo con gran emoción al final del encuentro. Khelif se convirtió en una figura inspiradora, mostrando al mundo que la perseverancia y el talento pueden superar incluso los obstáculos más difíciles.

La medalla de oro de Khelif no solo celebra su éxito personal, sino también subraya la importancia de la inclusión y la igualdad en el deporte. Su victoria es un testimonio de su dedicación y una afirmación del derecho de todas las personas a competir sin discriminación.

Qué había dicho Javier Milei sobre la boxeadora argelina Imane Khelif

Tras la primera victoria de Khelif en estos Juegos, ante la italiana Angela Carini (quien luego se quejó por la condición de su rival), el jefe de Estado Argentino apuntó contra quienes supuestamente ignoran argumentos lógicos en favor de una agenda progresista y los definió como “boluprogres”.

Embed

“A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía la mataba...”, posteó en redes el mandatario, retuiteando un mensaje que la tildaba de “un tipo”.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: " En las últimas horas se generó controversia en redes sociales, a raíz de una polémica que surgió, luego de que la boxeadora italiana, Natalia Carini, durara solo 45 segundos en el ring y abandonara la pelea tras recibir un fuerte golpe de Khelif Carini. Javier Milei manifestó su enojo en redes sociales tras la participación de la boxeadora "transgénero" Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024. Khelif, de origen argelino, había sido é. Milei no tardó en manifestar su opinión en redes sociales: “A ver boluprogres. Vengan a explicar esto… Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad. Si seguía la mataba”. #virales #boxeadora #jjoo #juegosolímpicos" View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)

Qué es el hiperandrogenismo, la condición que padece la campeona olímpica de boxeo

Khelif no es trans. Pero, a pesar de que ya habían competido durante muchos años a nivel amateur, su presencia en París y la de la taiwanesa Lin Yu-ting –ambas mujeres cisgénero- provocó una gran controversia por el alto nivel de testosterona que presentaron. Lin, por ejemplo, ganó los campeonatos mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) en 2018 y 2022, pero el organismo rector la despojó de su medalla de bronce del certamen del año pasado debido a que aseguró que no cumplió con requisitos de elegibilidad no especificados en lo referente a un análisis bioquímico.

Khelif, en tanto, sufrió una situación similar, cuando la AIB la descalificó antes de la final del Mundial 2023, por más que antes le había permitido participar, además de combatir en diferentes torneos desde cinco años antes. Incluso, en Tokio 2020 participó y quedó eliminada en los cuartos de final. Enfrentada con el Comité Olímpico Internacional, la AIB no organiza ni participa en la elegibilidad de las deportistas en el certamen olímpico, potestad que le corresponde al COI. Y según esos criterios, tanto Lin como Khelif estaban aptas para combatir en el torneo.

(Con información de La República)