Juegos Olímpicos de París 2024 y la polémica entorno a Imane Khelif: qué es cisgénero

Carini dijo que no era "justo" luchar contra una atleta que, según Carini, no había cumplido con las pruebas de género en 2023. Desde ese momento, se desató la polémica. Imane Khelif, de 24 años, ha sido objeto de una considerable atención mediática y crítica. La boxeadora ha enfrentado duras acusaciones y comentarios por sus niveles de testosterona, que según ella, siempre han sido elevados desde su nacimiento. “Frecuentemente, me hacían bullying por mi apariencia, pero me resistí y seguí luchando a pesar de todo”, comentó Khelif en una entrevista con el medio argelino Koora.