Beach Vóley: la mendocina Maia Najul y el sueño de estar en los JJOO de París

En este sentido, la mendocina habló con Sitio Andino y conto cómo logró llegar hasta donde hoy está: “Lo logré con compromiso y disciplina. Entrenando mucho, y por supuesto dejando muchas cosas de lado para priorizar este deporte. Quienes me apoyan son mis papás, la municipalidad de Tunuyán y la subsecretaria de deportes de Mendoza, que es de donde vengo. Ellos son fundamentales y gracias a ellos nada de esto sería posible. Pero ojalá consiga otras empresas privadas que puedan apoyarme para todo lo que viene por delante” , empezó.

image.png

Por otro lado, Maia Najul hizo referencia a las sensaciones que implican ser parte de un equipo nacional y la importancia de las chicas en el deporte: “Es un gran orgullo representar a mi provincia a nivel nacional e internacional, soy una de las pocas mujeres mendocinas que logró estar donde estoy ahora en este deporte, pero también hay otras mujeres entrenando y compitiendo dentro de las posibilidades para lograr sus metas”, señaló. Y afirmó: “Y con respecto a la inclusión de mujeres es algo que ya viene pasando hace unos años, y que me parece algo normal, justo y que tiene que seguir avanzando con el paso del tiempo, e ir igualando las oportunidades con la rama masculina”, pidió.

image.png

Por último, la multicampeona local dio su parecer en relación a cómo ve su práctica deportiva en Mendoza: “Mi deporte ya de por si es amateur, por lo menos en Argentina, y nosotros no somos una provincia donde se practique mucho. Si ha sacado muchos jugadores que actualmente están en la Selección conmigo, también tunuyaninos; Bautista Amieva-Leandro Aveiro-Maciel Bueno-Ramiro Sancer. Me gustaría que se pudieran hacer más fechas de circuito nacional ahí, y que pueda persistir un circuito provincial durante todo el año para que los jugadores se motiven a no dejar el deporte en su peor parte del año que es el invierno, porque en verano es cuando todos lo practican” cerró.