Lula Balsells-Miró en Aconcagua Radio: "Hay que poner el foco en la prevención del bullying"

En diálogo con Aconcagua Radio, Balsells-Miró explicó su proyecto de ley contra el bullying y la importancia de su prevención. Escuchá la nota.

 Por Aconcagua Radio

La diputada provincial Lula Balsells-Miró presentó un proyecto de ley integral contra el bullying en Mendoza, buscando abordar un problema que, según expresó, ha crecido en incidencia y diversidad en los últimos años. En diálogo con Aconcagua Radio, Balsells-Miró expresó: "El bullying ha existido siempre, pero ahora se manifiesta de manera más compleja, aparece a través de las redes sociales".

El proyecto de ley tiene como objetivo reforzar la prevención y establecer un protocolo específico para abordar los casos de bullying en las escuelas. La diputada señaló que existen ya protocolos de actuación de la DGE, pero que estos son aplicados de manera heterogénea entre las diferentes instituciones educativas: "Es importante poner el foco en la prevención, y no sólo en la reacción una vez que el daño ya ha ocurrido".

Balsells-Miró también destacó la importancia del trabajo conjunto entre familias y escuelas: "Hay una corresponsabilidad entre ambos, el diálogo y la colaboración son esenciales para abordar esta problemática".

Abordaje completo del bullying

La diputada también abordó el tema del ciberacoso, una forma moderna del bullying que requiere atención especial: "Los adolescentes dependen en gran medida de las redes sociales, y cualquier crítica puede afectar profundamente su autoestima". La propuesta incluya un seguimiento permanente y observatorio provincial encargado de realizar un seguimiento de situaciones de bullying a nivel provincial, recopilando datos precisos para mejorar las intervenciones.

La situación reciente en el Departamento de La Paz ha reavivado el debate sobre el bullying en la comunidad, encontrando eco en voces de docentes y especialistas que enfatizan la necesidad de una adopción más firme de medidas efectivas. "Las familias deben estar presentes y dialogar con sus hijos. Es fundamental para prevenir el bullying", manifestó Balsells-Miró.

