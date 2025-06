Lourdes Arrieta en Aconcagua Radio: "El veto de Milei puede traer un estallido social"

“ No son ñoquis, son ciudadanos que aportaron toda su vida y hoy están desprotegidos ”, afirmó en Aconcagua Radio (FM 90.1).

También cuestionó la abstención de algunos legisladores, como los mendocinos Lisandro Nieri y Pamela Verasay. “El radicalismo no quiere pagar el costo político si esto estalla” , lanzó, en referencia a un posible conflicto social en caso de que el presidente Javier Milei vete las leyes si son avaladas por el Senado.

#Diputados | ️ La exposición de la mendocina Lourdes Arrieta (@lulumicart) sobre proyectos previsionales:



“Los jubilados no son un pasivo fiscal ni degenerados fiscales. Son personas que no pueden comprar ni un paracetamol”.



Críticas al oficialismo libertario y denuncia de un “pacto de impunidad”

Consultada sobre su antigua pertenencia a La Libertad Avanza, Arrieta fue tajante: “No estoy arrepentida, pero sí desilusionada y decepcionada”.

Según evaluó, el espacio “terminó haciendo lo contrario a lo que prometió”: usar recursos del Estado para fines políticos, rodearse de “peronistas y menemistas” y abandonar el programa liberal original.

Además, acusó a referentes de su propio espacio de haber sellado un acuerdo con el kirchnerismo. “Hubo un pacto entre Javier Milei y Cristina Kirchner: no avanzar con Ficha Limpia para no complicarla a ella, a cambio de no investigar el caso de la criptomoneda $Libra”, denunció.

Finalmente, Arrieta manifestó su preocupación por el “desaliento social” y el creciente ausentismo electoral. “Hoy lo que está ganando es el hastío. La gente descree de la política y muchos ya no quieren ir a votar”, concluyó.

