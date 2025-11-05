El grooming, en primera persona: "He sido abusada casi toda mi vida"

Ornella Carbone, una joven mendocina que hoy tiene 26 años, fue víctima de grooming durante mucho tiempo y ahora, a más de 10 años del momento en el que radicó la denuncia, decidió contar su historia para concientizar a la sociedad sobre el peligro de este delito que crece día a día.

La joven, hoy madre y aún con tristes recuerdos de lo vivido, ofreció una entrevista en Aconcagua Radio, donde contó detalles de su historia.

“Pusimos la denuncia hace 10 años, y obviamente no estaban las mismas leyes que ahora , así que la causa quedó archivada ”, explicó, en primera instancia la víctima de grooming.

El grooming es toda acción por la que una persona adulta contacta a un niño o adolescente a través de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos para atentar contra su integridad sexual. Muchas veces se realiza usando una identidad falsa y creando un vínculo de confianza , que puede ser difícil de reconocer como violencia en un primer momento.

Víctima de grooming cuenta su historia en Aconcagua Radio

Luego, detalló el accionar del agresor: “Sabía bastantes cosas, sabía los horarios en que mi mamá trabajaba, sabía datos de algunos de mis tíos. Bastante raro eso, porque si fuese alguien que conocemos o alguien cercano, supongo ya que ya lo habríamos encontrado, pero bueno, todo puede ser”.

“Si no lo dije antes era por puro desconocimiento de lo que me estaba pasando. Yo sentía que lo que estaba haciendo estaba mal, que era mi culpa, que le iban a hacer algo a mi mamá”, sostuvo Ornella.

La mujer contó que, gracias a una ONG, pudo recomponerse y hoy afirma que ese organismo le salvó la vida.

“Es un proceso que todavía lo estoy intentando procesar, porque no sé si en algún momento va a sanar por completo esa vida, porque más allá de que yo a ellos ya no les sirva, porque ya soy adulta y qué sé yo, mis fotos y eso ellos las siguen teniendo y las siguen circulando”, contó.

Escuchá la entrevista completa en Aconcagua Radio: