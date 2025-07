Adrián Alin en Aconcagua Radio: "No hay consumo, se nota el frío en el bolsillo".

Baja en las ventas

“Después del acomodamiento de precios que habían quedado altos, la economía se estabilizó, pero las ventas no se ven, en la gastronomía tampoco se ve reflejado, la economía está congelada, no hay consumo, no hay plata en la calle, se nota el frío en el bolsillo“, comentó sobre los comercios mendocinos.