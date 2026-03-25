25 de marzo de 2026
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Las 3 razones por las que las Salinas Grandes serán el destino más visitado del otoño 2026

Las Salinas Grandes te esperan en la Puna argentina con paisajes increíbles. Descubrí por qué son el destino ideal para el turismo en otoño 2026.

Las 3 razones por las que las Salinas Grandes serán el destino más visitado del otoño 2026

Las 3 razones por las que las Salinas Grandes serán el destino más visitado del otoño 2026

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Puna jujeña y salteña resguarda una de las atracciones más fascinantes de Argentina: las Salinas Grandes. En esta nota, te contamos tres razones que convierten a este destino en el ideal para visitar durante el otoño 2026 y disfrutarlo al máximo.

Por qué las Salinas Grandes serán el destino más elegido del otoño 2026

En los últimos años, las Salinas Grandes se consolidaron como uno de los destinos más elegidos del norte argentino, y todo indica que en el otoño 2026 serán protagonistas por sus paisajes únicos y condiciones ideales para recorrerlas.

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Las Salinas Grandes son un extenso salar ubicado en las provincias de Jujuy y Salta, en el noroeste de Argentina. Se encuentran en plena región de la Puna, a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, a lo largo de la Ruta Nacional 52, camino hacia Chile.

Salinas Grandes
Salinas Grandes, el destino del momento en Argentina este otoño 2026

Salinas Grandes, el destino del momento en Argentina este otoño 2026

Este impresionante paisaje se formó hace millones de años a partir de la evaporación de antiguos lagos. Con el paso del tiempo, ese proceso dio origen a una enorme planicie de sal que hoy se presenta como un verdadero “mar blanco”, extendido por más de 200 km² y considerado uno de los escenarios naturales más impactantes del país.

Una de las principales razones para visitarlas en el otoño 2026 es que, al tratarse de una época más seca, el salar suele lucir mayormente blanco, lo que permite apreciar su característico paisaje en todo su esplendor.

Cómo llegar a las Salinas Grandes

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Además, su superficie blanca “infinita” resulta ideal para capturar fotos creativas y surrealistas, convirtiéndolo en un lugar perfecto para retratar momentos originales y divertidos.

Por último, el entorno ofrece un contraste visual imponente: el blanco del salar se fusiona con las montañas de la Puna y un cielo profundo e intenso, creando postales realmente inolvidables.

Salinas Grandes (2)
Las fotos con perspectiva forzada son muy comunes en las Salinas Grandes

Las fotos con perspectiva forzada son muy comunes en las Salinas Grandes

Por todo esto, las Salinas Grandes se perfilan como uno de los destinos más visitados del otoño 2026, atrayendo tanto a turistas locales como internacionales en busca de experiencias únicas.

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