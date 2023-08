WhatsApp: el enigmático mensaje "5900" que llega a los usuarios.

Decodificando el significado oculto del "5900"

La proliferación de números como el "5900" en las conversaciones de WhatsApp ha despertado la curiosidad de muchos usuarios. Aunque parezca ser un simple código, estos números encierran un mensaje oculto destinado a ser descifrado por la persona receptora. En el caso específico del código "5900", su significado es claro y directo: "I always think about you" (Siempre pienso en ti).