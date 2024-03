Videos: así acompañaron los intendentes a sus reinas en la Vía Blanca

"Estoy aquí caminando con el carro de Santa Rosa, nos ha tocado el primer carro, muy contenta de ver el clima de Vendimia en la calle. Hoy me parecía una linda oportunidad para compartir también con todos. Voy a caminar hasta que me den los zapatos, voy a aguantar ", dijo la intendenta, recorriendo la calle San Martín.

Emocionado, festejando y cantando junto a la hinchada, el intendente lavallino, Edgardo González, expresó que si bien se encontraba preocupado por las tormentas que azotaron al departamento, hoy venía a acompañar a "Paola", su reina.

"Acá estamos acompañando a la Pao. Si Dios quiere y nos ayuda, podemos recuperar el Cetro después de 54 años. Creo que es momento de que vuelva a Lavalle otra vez", expresó.

Por su parte, otro de los intendentes que se mostró muy contento y bailando alrededor del carro fue Gustavo Aguilera, intendente de Tupungato.

Junto a la hinchada de Karen, el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli, cantó para alentar a su comuna.

De la misma manera, Emir Andraos, intendente de Tunuyán, aseguró que, mientras acompañaba a su reina, recibió mucho cariño de la gente.

"Estoy contento porque venimos acompañando desde el arranque al carro. Tuvimos un inconveniente porque, por un problema técnico en una pantalla, salimos últimos. Pero feliz porque recibimos mucho cariño de la gente", dijo.

