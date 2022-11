Tuvieron que internarla de urgencia, se salvó por muy poco y cuando se enteró de la causa no lo podía creer.

NYYUSMU6CNABHH5OTNQ4KABOHU.webp

”Hace una semana me hospitalizaron por un enfisema subcutáneo en las vías respiratorias (es tener una perforación en la tráquea o pulmón, lo que me causó muchísimo dolor y no poder respirar nada y también burbujas de aire entre mis capas de piel). Este enfisema solo es causado por dos cosas, el ‘vape’ o un golpe fuerte en el cuello, cosa que no me pasó”, narró Nicole.