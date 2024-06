Thelma Fardin tras la condena a Darthés: "Todo el esfuerzo valió la pena"

Embed - Diario Digital Sitio Andino en Instagram: " HABLÓ THELMA FARDIN Thelma Fardin se conmovió al hablar en conferencia de prensa tras la condena a Juan #Darthes a 6 años de prisión en Brasil. “Había perdido la fe y la esperanza en la Justicia. Esta sentencia tiene que ser un mensaje de esperanza para esas personas que están sufriendo un abuso. Hay una posibilidad de reparación en la Justicia, como es hoy mi caso”. "Es un día con muchas emociones, estoy movilizada. Gracias a las personas que se atrevieron a hablar, estamos acá gracias a ese movimiento. Gracias Martín por confiar en mi palabras, gracias a Amnistía Internacional, a las actrices que pusieron el cuerpo", expresó Thelma, durante la conferencia de prensa “Si tenes a alguien que te cuenta su historia, empatizá, no le preguntes por qué tardó en hablar, por qué no lo dijo antes. Al fin la Justicia dice que es culpable, al fin la Justicia escucha mi palabra, me cree y creyéndome a mí le cree a otras”, profundizó al respecto. Thelma estuvo acompañada de sus abogados. La primera persona en tomar la palabra fue Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina. “Estamos muy emocionados y muy conmovidos por la decisión. Finalmente, la Justicia hizo justicia y en un fallo histórico con una mayoría de dos, se declaró la culpabilidad del actor Juan Darthés en el juicio por violación”, aseguró. “La justicia valoró la palabra de la víctima y entendió, justamente, que en este tipo de delitos su principal prueba es su voz, por lo que el respeto a sus tiempos y la credibilidad en su palabra son esenciales”, explicó."

View this post on Instagram A post shared by Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza)