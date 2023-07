Streptococcus pyogenes: ¿es más agresiva que en años anteriores y afecta sólo a menores?

“Es importante decir que no todas las detecciones que han habido de esta bacteria han tenido un desenlace fatal. Tampoco se ha encontrado la coexistencia de esta bacteria con el Covid, que es lo que se busca siempre : a todos los pacientes que ingresan al hospital, se los sigue testeando porque somos centro de vigilancia, Entonces, cuando aparece algún otro germen se busca si tiene o no también el virus del Covid asociado pero, hasta ahora, no hemos registrado un caso con esas características”, explicó Piovano.

“En realidad, casos y desenlaces fatales por esta bacteria siempre hubo y, de nuevo, está apareciendo en la época del año que tiene que aparecer, no es nueva. Lo que ocurrió aquí es lo mismo que sucedió con otros tipos de gérmenes que habían sido desplazados en pandemia por el virus del Covid. Por este motivo, no es extraño que estén apareciendo casos y dentro del volumen, el porcentaje de fatalidad que tiene es el esperable, es decir: no es que la bacteria este más agresiva u ocasionando muertes”, apuntó la profesional.

“Nosotros, en lo que va de este año, no vemos diferencias con el 2019 en Mendoza. Igualmente, hay que terminar el invierno para conocer los números finales porque quizás aparecen más casos con el paso de los días o tal vez. Entonces, debemos esperar a la sumatoria total de la temporada, por el momento, aquí en la provincia, la situación es exactamente igual a la de 2019, previo a la pandemia”, agregó.

¿Sólo afecta a niños, niñas y adolescentes?

La Streptococo pyogenes afecta especialmente a menores de edad pero, ¿esto significa que los demás son inmunes a la bacteria? Laura Piovano negó esta teoría y explicó que “lo más probable es que las personas adultas de hoy ya la hayan tenido”.

“Probablemente, ya la hemos tenido, pero también hay adultos con faringitis por Streptococo, lo que pasa es que, en general, al adulto no se lo testea tanto como a los más chicos. A los niños y niñas rápidamente se le realizan análisis, cultivo y se puede identificar. En cambio, un adulto con una faringitis, generalmente, el clínico le indica el antibiótico y ya está y nos quedamos sin saber si era esta bacteria”, sostuvo.

“Lo que sí es importante en ambos casos es no automedicarse. Ante la aparición de síntomas como dificultad para respirar, para deglutir, inflamación de ganglios, fiebre, náuseas, siempre acudir a un médico que tras la revisión correspondiente va a recetar la medicación correspondiente y pedir, por favor, a los papás y mamás que no suspendan el tratamiento de sus hijos/as. A veces mejoran a los dos o tres días y no les dan más el medicamento, esto no debe ser así. Si bien es esperable que el paciente comience a reponerse, no hay que interrumpir nada, hay que seguir las indicaciones del médico/a”, cerró la profesional del Notti.