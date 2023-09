Seguridad Vial: construirán una pasarela donde fue atropellado Alan Villouta.

Andrés sostuvo que el pedido se sostuvo desde el comienzo. "A los días estábamos pidiendo que hubiera una pasarela. Es impresionante a cantidad que sigue cruzando y lo va a seguir haciendo si no hay un puente peatonal ", mencionó.

"Hubo más accidentes en la zona, hay cerca de seis estrellas más pintadas. Uno sale a hacer educación vial: si le querés enseñar a la gente pero no tenés las herramientas, no podés hacer que crucen por un lugar que no está. Desde la entrada de Luján hasta el Cóndor hay una sola pasarela", resaltó Villouta.

El 26 de agosto de 2017, el joven de 21 años salió de trabajar de La Barraca y cuando intentaba cruzar el Acceso Sur para esperar el micro que lo llevaría a casa, fue embestido por un vehículo cuyo conductor no se detuvo a asistirlo.