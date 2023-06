Seguridad vial: Andrés Villouta y la misión de concientizar todos los días

El caso de Alan Villouta causó conmoción en la provincia de Mendoza . Aquel 26 de agosto de 2017, el joven de 21 años salió de trabajar de La Barraca y cuando intentaba cruzar el Acceso Sur para esperar el micro que lo llevaría a casa, fue embestido por un vehículo cuyo conductor no se detuvo a asistirlo. A partir de ese momento, su familia comenzó con una lucha que mantiene viva hasta hoy: concientizar. En el Día Nacional de la Seguridad Vial , el testimonio de su padre, Andrés Villouta y su trabajo en la ONG “Red de Corazones”, le recuerda a la sociedad la importancia de las responsabilidades individuales.

“No es solamente el 10 de junio, sino que concientizar es un trabajo de los 365 días del año. Es un tema delicado porque se trata de responsabilidades individuales en cuanto a las decisiones que tomamos cuando vamos a manejar un vehículo. Creo que la seguridad vial pasa por la importancia de ser consciente y de respetar las leyes y normas vigentes. Es una tarea de todos, no debemos ser hijos del rigor y esperar a una especie de correctivo para que podamos ser más responsables, hay que educar a la sociedad, tener las herramientas pero también saber cómo usarlas correctamente, son todas patas de una misma mesa”, comenzó Andrés Villouta.

“Hay que ir a las escuelas, hay que entregar folletería, nosotros lo hemos tenido que incluir a raíz de lo que nos pasó. Yo era uno de lo que se sentaba frente a la televisión esperando a que mi hijo llegara. Nunca imaginé que me iba a pasar algo como lo que viví. Entonces, el tema de la seguridad vial también es personal porque yo decido cómo actuar cuando me subo al auto por las mañanas para llevar a mi hija al colegio, por ejemplo, yo elijo la forma en la que lo voy a hacer, a eso me refiero con las responsabilidades individuales”, agregó.