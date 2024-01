Sarampión: los nacidos a partir de 1965, a vacunarse

En Mendoza, el último brote de sarampión se registró en 1998 . Ante el alerta, las autoridades sanitarias locales realizaron acciones de bloqueo ante la eventual presentación de casos sospechosos en la provincia. Iris Aguilar, jefa de Inmunizaciones, hizo hincapié en la importancia de la vacunación, en los riesgos y en por qué no es “mejor” tener la enfermedad.

El sarampión es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta, sobre todo a los niños y niñas (no excluye a adultos) y puede causar severos problemas de salud, incluyendo diarrea intensa, infecciones de oído, ceguera, neumonía y encefalitis . En este sentido, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) remarca que algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte por lo que insiste en la colocación de la vacuna que es segura y eficaz.

“El Ministerio de Salud de la Nación lanzó el alerta epidemiológico porque el sarampión es una enfermedad muy contagiosa. Por ejemplo, por cada caso de Covid calculábamos que se podían contagiar tres personas. En cambio, por un caso de sarampión se pueden contagiar entre 13 y 14 personas si no tienen el esquema de vacunación completo”, comenzó a explicar Iris Aguilar.

“Otra desventaja con respecto al Covid era que con dos metros de distanciamiento social, no nos contagiábamos. En cambio, el virus del sarampión queda suspendido en el aire durante algunas horas, por lo tanto, es posible contagiarse en sitios como una sala de espera, un supermercado, un cine, una escuela. Es una situación muy compleja”, agregó la profesional.

sarampion-web.jpg El sarampión puede desencadenar graves consecuencias para la salud.

Nacidos a partir de 1965, a vacunarse

La vacuna contra el sarampión está indicada a los 12 meses de vida y a todos los niños/as que van a cumplir 5 años pero, atención, porque también se recomienda en adultos.

“Son dos dosis que hay que acreditar a lo largo de la vida. En el caso de los adultos, si no sabemos si tuvimos sarampión o si no tenemos el carnet para comprobar si tenemos la vacuna, la recomendación es acercarse al Vacunatorio Central o a cualquier centro de salud y solicitarla”, señaló Aguilar.

“Quienes nacieron a partir de 1965 deben vacunarse si no lo han hecho. En ese caso, también son dos dosis separadas por un mes y que dan protección para toda la vida contra este virus. Las únicas personas que están exceptuadas son las inmunosuprimidas y las embarazadas porque es una vacuna contraindicada en esos grupos”, sumó la médica.

Derribar el mito: tener sarampión no es mejor que no tenerlo

Muchas personas recordarán que durante sus días de infancia, era común escuchar que tener varicela o sarampión “era mejor que no tenerla” porque generaba defensas contra las enfermedades. Si bien, ambas son diferentes, en ninguno de los casos esa afirmación es correcta porque los riesgos son muy grandes.

“Antes, en el diagnóstico de sarampión no se utilizaban muchos métodos de laboratorio. Ahora, si a una persona le dijeron que tuvo la enfermedad pero no se realizó la prueba correspondiente, es mejor vacunarse. ¿Por qué si naciste después de 1965? porque antes no estaba la vacuna y todos/as estuvieron todos expuestos al virus por lo que se los considera protegidos naturalmente. Es importante recordar que las vacunas son gratuitas ”, señaló Aguilar.

“Otra cosa muy importante es saber que no es mejor tener sarampión que no tenerlo, porque esta es una enfermedad que puede tener complicaciones muy graves. Uno de cada mil afectados puede tener un desenlace fatal y hay complicaciones hasta muy largo plazo, hasta 10 años después de haber tenido la enfermedad. Por lo que, insistimos: es mejor estar vacunados, no tener la enfermedad ni estar expuestos a las eventuales complicaciones”, cerró la jefa de Inmunizaciones de Mendoza.