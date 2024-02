Reina Nacional de la Vendimia: "Quise ir a eventos y nos decían que no había llegado invitación"

Ana Laura Verde y Gemina Navarro, reina y virreina de la Fiesta de la Vendimia 2023.

"Hubo ocasiones en las que quise ir a algún departamento y por ahí nos decían que no había llegado la invitación", expresó, con timidez, la reina saliente. Su compañera, Gemina, agregó: "Eran actividades de vendimia que, por su color político, tratan de no mezclarse. El 'acá sí, acá no', no depende solo de nosotras".

Es que, en términos generales, poco se conoce sobre lo que enfrentan las jóvenes representantes de la Vendimia, luego de ser electas. Si bien se entiende que mantienen vidas ajetreadas mientras cumplen sus funciones, el color político de sus departamentos no es algo menor.

"Si bien ahora en La Paz estamos con un partido peronista y Gemi está con otro partido, estaría bueno que no nos involucren a nosotras en eso. Yo le agradezco a mi intendente eternamente por la ayuda, por el apoyo, pero me hubiese gustado que no me involucren en eso porque tal vez quedé sin ir a eventos", dijo la flamante reina de la vendimia.

Y continuó: "Hablo por todas las reinas. Somos chicas inocentes, chicas que venimos a dar lo mejor de nosotras y queremos ir a todos lados para compartir y no faltar". De la misma manera, para Navarro, la reina (al cumplir sus funciones) " no tiene color político". "Nosotras somos Mendoza. Después vos podés llevar tu pensamiento, tu color político, pero durante tu año de reinado no se debería tocar el color político porque sos federal". Pese a rol como representantes de la industria del vino, las reinas también cumplen un lugar aún más importante: son embajadoras culturales de sus departamentos y de la provincia de Mendoza ante el mundo. Frente a esta realidad y la delicada situación en la que se encuentra "el rol de reina y virreina nacional de la Vendimia", las jóvenes aseguraron: "Reinas sí, Vendimia sí". "Yo creo que reina sí y Vendimia sí. Está muy claro. A la hora de la venta de entradas, en media hora se terminaron las del Acto Central. De todas las vendimias distritales a las que fui en 2023 y 2024 nunca vi un estadio vacío. Tenemos gente que ama la Vendimia y va a seguir viva siempre", aseguró Ana Laura Verde. En términos generales, ambas destacaron que lo más importante que se llevan durante su reinado 2023 es "el contacto y el cariño de la gente". "Lo mejor es que pude tener contacto con la gente, pude participar en Tupungato y acá también en todos los eventos públicos. Ese cariño ha sido lo mejor, lo que quiero destacar", dijo Gemina Navarro. De la misma manera, Ana Laura remarcó que "el recibir ese 'te quiero' o el 'que bellas que son', el 'podemos sacarnos una foto', los buenos comentarios en las redes, el haber podido cumplir proyectos y visitar escuelas, todo ha sido muy positivo". "Lo mejor es que pude tener contacto con la gente, pude participar en Tupungato y acá también en todos los eventos públicos. Ese cariño ha sido lo mejor, lo que quiero destacar", dijo Gemina Navarro. De la misma manera, Ana Laura remarcó que "el recibir ese 'te quiero' o el 'que bellas que son', el 'podemos sacarnos una foto', los buenos comentarios en las redes, el haber podido cumplir proyectos y visitar escuelas, todo ha sido muy positivo". Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, Ana Laura Verde, reina nacional de la Vendimia 2023 Foto: Prensa Gobierno de Mendoza Concurso de belleza y el rol de reinas Otra de las temáticas que giran en torno a la Fiesta de la Vendimia es la elección de Reinas. Aunque aún se mantiene la tradición, una importante cantidad de mendocinos consideran que exponer a las jóvenes es introducirlas a un concurso de belleza. Según las reinas de la Vendimia, no es un concurso de belleza. "Hemos dejado muy en claro que las chicas son muy inteligentes. Hoy en día vienen muy preparadas y las 18 son merecedoras de la corona nacional. Para mí no es un concurso de belleza. Yo no ganaba las encuestas en las redes sociales porque no era la más linda, obviamente, y eso no me impidió a mí representar a mi provincia", dijo Ana Laura. Consultada por el sistema de votación que se mantuvo hasta el 2023, en la que el público participaba por la terminación del DNI, Ana Laura Verde explicó que "le parece bien que se cambie el sistema". "Me parece bien que cambien el sistema de votación hasta descubrir cuál es el correcto. Yo creo que no hicimos nada malo. En 88 años de vendimias, La Paz sólo había tenido una sola reina nacional". Sobre las jóvenes que se presentan para ser reinas distritales y departamentales, Ana Laura Verde aseguró que "no importa si las chicas no saben de vitivinicultura porque traen otras formaciones", pero recordó que "la fiesta nació en la viña". Fiesta Nacional de la Vendimia 2023, Serenata de las reinas de la Vendimia 2023, Ana Laura Verde, Gemina Navarro Foto: Prensa Gobierno de Mendoza "Me parece que no está mal que las chicas no sepan. Cada una está capacitada en su ámbito, en su profesión, y desde su lugar tiene para aportar a Vendimia. Obviamente tiene que saber de esto para poder representar a la provincia, pero te podés capacitar", dijo. Pero continuó: "La fiesta de la Vendimia nació en la viña, entre las mujeres cosechadoras. A mí me gusta que día a día más chicas que realmente se dedican a esto lleguen a representar a sus departamentos. A mí me gusta que día a día más chicas que realmente se dedican a esto lleguen a representar a sus departamentos. A días de dejar de ser reinas y virreinas electas -para transitar su camino como reinas de mandato cumplido- Ana Laura Verde y Gemina Navarro destacaron a Radio Andina que durante 2023 mantuvieron "un año muy movido". "Estuvo bastante movido, con muchas actividades, y ya llegamos a nuestra etapa más fuerte en Mendoza. Quizás antes, en Vendimia, no sentía lo mismo que ahora. Volver a escuchar (la marcha de Vendimia) es volver a vivir todo ese proceso, camino al Frank Romero Day", dijo Gemina. Para Ana Laura, Vendimia marcó "un antes y un después. "Yo si bien voy a retomar con lo que venía de antes, en lo personal crecés mucho y aprendés de las experiencias que vivís durante el año". "Creo que representé a los vitivinicultores, que era mi principal objetivo, y que pude cumplir", finalizó la joven. Fiesta Nacional de la Vendimia, Desayuno Real, reinas de la Vendimia 2023, Ana Laura Verde, Gemina Navarro Foto: Prensa Ministerio de Cultura y Turismo de Mendoza