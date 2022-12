Quiso desenmascarar a un mendigo "ciego": mirá lo que pasó.

El hombre, que supuestamente estaba ciego, reaccionó: al darse cuenta de que había sido engañado y que no le había dado monedas, sino rondanas de acero, empezó a golpear a su ‘victimario’ y los dos comenzaron una pelea, mano a mano.

Dicha escena ocasionó que un automóvil frenará rápidamente para evitar chocar con alguno de los hombres, pero eso no logró que ellos detuvieran la pelea. De hecho, no fue hasta que una señora se acercó a los dos, que la finalizaron. Entre puño y puño, se dejó en evidencia que el hombre que aseguraba ser no vidente en realidad no lo era.

Los hechos se registraron en un vídeo que fue publicado en la cuenta de Twitter @Xpendejo, y el cual tiene más de nueve mil reproducciones en la red social. Para muchos usuarios, el hecho fue divertido y lo demostraron a través de comentarios, aunque otros tantos se trató de una nueva evidencia sobre la existencia de personas que buscan lucrar con discapacidades falsas.

“Hay más emoción aquí que en las peleas del Canelo”; “Parece muy actuado, pero los guamazos son bien reales”; “Le regresó la vista de golpe”; “Los milagros de la Navidad van llegando”; Yo por eso no doy dinero, ahora tienen el descaro de sacar niños a las calles y los ponen a caminar con bebés en brazos para generar más lástima” y “Las moneditas milagrosas le regresaron la visión , si le hubiese dado billetes de seguro no funciona igual”, fueron algunos de los comentarios en la publicación./La Nación