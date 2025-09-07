Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3302 del domingo 7 de septiembre

Mirá todo sobre el último sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre

Conocé todos los resultados y ganadores del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre

Foto: Cristian Lozano
 Por Luis Calizaya

Los miércoles y los domingos se sortea el Quini 6 en Argentina. Conocé los resultados del sorteo 3302 de este domingo 7 de septiembre, cuál es el pozo millonario y todo lo que debés saber del juego que pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

Este sorteo, que se llevará adelante a las 21.15, pone en juego un pozo de $4.700.000.000, y las quinielas registraron alrededor de 1.500.000 apuestas en todo el país.

Lee además
No vas a creer la increíble cifra que ganaron los nuevos millonarios del Quini 6
¡Qué suerte!

No vas a creer la increíble cifra que ganaron los nuevos millonarios del Quini 6
Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3252 del domingo 16 de marzo.
Lotería de Santa Fe

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3301 del miércoles 3 de septiembre

Quini 6: resultados del sorteo del domingo 7 de septiembre

  • Tradicional

  • La Segunda

  • Revancha

  • Siempre Sale Quini 6

  • Pozo extra

Quiniela de mendoza, juegos de azar, resultados, vespertina, matutuina, nocturna, quini seis, 6
Conoc&eacute; los resultados del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre.

Conocé los resultados del sorteo del Quini 6 de este domingo 7 de septiembre.

¿Qué es el Quini 6?

Se trata de un juego que funciona desde 1988 y es uno de los más populares de la Argentina dado el valor del mismo. Es un Juego de azar poceado, vale decir que el monto a distribuir en premios es directamente proporcional a lo recaudado por la venta del Juego. Pertenece a la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El jugador selecciona de forma aleatoria 6 (seis) números de un total de 46 (cuarenta y seis), que van desde el '00' al '45 inclusive'. Con esos números participa en las modalidades que elija. El agenciero registra los números en el sistema de su terminal de apuestas y entrega un boleto al jugador. Se puede apostar en las modalidades tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra.

¿Cuándo se sortea el Quini 6?

Se realizan dos sorteos semanales, los días miércoles y domingos a las 21.15 horas. Estos sorteos son transmitidos por Canal 13 de Santa Fe y Crónica TV a nivel nacional.

Durante el sorteo se extraen las siguientes bolillas:

  • En el sorteo tradicional, en el primer sorteo se extraen 6 bolillas, y para la segunda del Quini se extraen 6 bolillas diferentes.
  • En la Revancha se extraen 6 bolillas.
  • En Siempre Sale se extraen 6 bolillas.

Cada sorteo independientemente selecciona 6 bolillas.

¿Cuál es la cantidad máxima de ganadores que puede haber del premio mayor?

Debido a que los apostadores eligen los números para participar dentro del rango establecido, es posible que haya varios ganadores en un premio, y el monto asignado se dividirá entre ellos. No existe un límite de ganadores.

¿Qué representa el Pozo Extra?

Se trata de un premio especial que puede ser implementado por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, cuyo monto es establecido en el momento oportuno.

Temas
Seguí leyendo

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3300 del domingo 31 de agosto

¡Qué suerte! Un mendocino ganó el premio del Quini 6 y se convirtió en nuevo millonario

Emprendedores mendocinos que cambian vidas: cómo proyectos locales transforman comunidades

De qué se trata el eclipse de la "Luna de Sangre" y cuándo podrá verse

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1318 del domingo 7 de septiembre

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2392 del domingo 7 de septiembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, domingo 7 de septiembre

La violencia escolar en Mendoza: cómo se aborda y previene una problemática que alarma

LO QUE SE LEE AHORA
Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Se espera una jornada agradable este domingo 7 de septiembre en Mendoza
El clima

Sube la temperatura, Zonda y nevadas: qué dice el pronóstico del tiempo para este domingo

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Documentación con errores

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Te Puede Interesar

Un incendio en la feria de Guaymallén fue provocado por dos personas
Impactantes imágenes

Confirmaron que el incendio en la feria de Guaymallén fue intencional

Por Carla Canizzaro
Algunas de las imágenes virales que dejó la jornada electoral en Provincia de Buenos Aires EN VIVO
Vota Provincia de Buenos Aires

Escrache a Karina, un fiscal "ladrón", el "puchero" de Kicillof, la "estrella culona" y más perlitas de la elección bonaerense

Por Sitio Andino Política
Lo que define a estos emprendedores es su capacidad de generar oportunidades
Oportunidades

Emprendedores mendocinos que cambian vidas: cómo proyectos locales transforman comunidades

Por Carla Canizzaro