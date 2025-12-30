30 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
qué pasará con la frecuencia

Qué pasó con Radio Murialdo: la emisora católica cerró tras casi 40 años al aire

La emisora católica FM 90.5 dejó de transmitir por la crisis económica. El Arzobispado decidió no continuar el proyecto.

Radio Murialdo cerró tras casi 40 años al aire.&nbsp;

Radio Murialdo cerró tras casi 40 años al aire. 

 Por Cecilia Zabala

Después de más de tres décadas al aire, Radio Murialdo cerró definitivamente sus transmisiones en Mendoza. La histórica emisora católica FM 90.5 dejó de emitir este 29 de diciembre y su frecuencia será devuelta a las autoridades competentes, según confirmaron la Congregación de San José y el Arzobispado de Mendoza.

Este cierre es un impacto fuerte ya que se trata de la primera emisora católica mendocina. Luego se sumó Radio Cultural Claret, que retransmite Radio María (una radio católica que forma parte de una red internacional de emisoras nacida en Italia en 1987), con algunas horas de programación local.

Lee además
La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real
Se viene otro pozo millonario para el Quini 6 de fin de año.
Juegos de azar

De cuánto es el pozo y a qué hora se juega el Quini 6 del miércoles 31 de diciembre

La decisión fue comunicada oficialmente por la Congregación de San José, que explicó que el próximo 31 de diciembre finalizará el convenio firmado en 1992 con el Arzobispado, mediante el cual asumió durante más de 30 años la responsabilidad del mantenimiento y la administración de la radio.

Un proyecto sostenido durante más de 30 años

En el comunicado, la Congregación destacó que la tarea se realizó “con compromiso, dedicación y espíritu de servicio”, integrando a la radio como un espacio pedagógico y formativo vinculado al proyecto educativo del Instituto Murialdo, tanto en el nivel primario como secundario.

Además de su rol educativo, Radio Murialdo fue durante décadas un medio de comunicación comunitaria, con una fuerte impronta religiosa, social y cultural, que logró consolidar una audiencia fiel en distintos puntos del Gran Mendoza.

padre Lalo radio murialdo - 83336
La histórica emisora católica FM 90.5 dejó de emitir este 29 de diciembre.

La histórica emisora católica FM 90.5 dejó de emitir este 29 de diciembre.

La crisis económica, un límite insalvable

Desde la Congregación explicaron que, en los últimos años, el contexto económico del país impactó de lleno en la emisora. “Producto de la crisis económica del país y de la cual no estuvo ajena la emisora, se buscó de distintas maneras sostener el proyecto”, señalaron.

En ese marco, durante 2024 y 2025, un grupo de laicos comprometidos tomó a su cargo la continuidad de la radio, con el uso gratuito del inmueble y del equipamiento existente. Aun así, la situación financiera terminó por hacer imposible garantizar su sostenimiento, pese a que la Congregación continuó cubriendo gastos operativos como servicios, seguros y mantenimiento de la antena.

El destino de la frecuencia

Este 29 de diciembre se dio por finalizada la transmisión y el futuro de la emisora quedó en manos del Arzobispado. En su carácter de propietario, el Arzobispado de Mendoza decidió no dar continuidad al proyecto e iniciar el procedimiento de devolución de la frecuencia radial, tal como lo establece la normativa vigente.

La medida marca el cierre definitivo de una de las radios católicas más emblemáticas de la provincia, con una trayectoria iniciada a comienzos de los años 90.

Agradecimiento a la comunidad

En el tramo final del comunicado, la Congregación de San José expresó un profundo agradecimiento a oyentes, colaboradores voluntarios, docentes, estudiantes y familias que acompañaron y sostuvieron el proyecto a lo largo de los años.

“El cierre de Radio Murialdo representa el final de una etapa significativa para la comunicación comunitaria y religiosa en Mendoza”, señalaron, dejando abierta la reflexión sobre las dificultades que atraviesan los medios tradicionales en un contexto económico cada vez más complejo.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 30 de diciembre

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 30 de diciembre de 2025

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 30 de diciembre de 2025

Cromañón, a 21 años: el incendio que provocó una de las mayores tragedias del país

Muy caluroso, el pronóstico del tiempo para este martes 30 de diciembre en Mendoza

Nación planea anticipar la campaña de vacunación contra la gripe: la postura de Mendoza

Año bisiesto: cuándo será el próximo

Verano 2026: qué documentos son obligatorios para salir a la ruta

LO QUE SE LEE AHORA
La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real.
Novedoso

La herramienta clave para cruzar a Chile sin esperas y con datos en tiempo real

Las Más Leídas

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos. Imagen creada con IA video
Delitos

Inseguridad en Chile: por qué crecen los robos de camionetas a turistas mendocinos

Carlos Sainz ants del DKAR envió su apoyo a JUan Cruz Yacopini
DAKAR 2026

El gesto de Carlos Sainz con Juan Cruz Yacopini antes del Dakar

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo  video
Escándalo televisivo

Las sorpresivas declaraciones de Mirtha Legrand sobre Alejandro Fantino: qué dijo

Leandro Paredes presentó dos nuevas etiquetas de sus vinos elaborados en Mendoza
Fútbol y Vinos

Leandro Paredes presentó dos nuevos vinos de su proyecto Mi Victoria

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones
Vacaciones con ahorro

Banco Nación impulsa descuento clave para viajar por Argentina en vacaciones