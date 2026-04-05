Qué es un ciclotrón y cómo funciona la tecnología clave de la medicina nuclear en Mendoza

El ciclotrón es un mini reactor nuclear que produce radiofármacos.

Detrás de cada estudio de medicina nuclear hay una tecnología invisible para el paciente, pero clave para el diagnóstico: el ciclotrón . Se trata de un equipo capaz de producir radiofármacos , sustancias esenciales que permiten detectar enfermedades como el cáncer en etapas tempranas. En Mendoza, este proceso se realiza en la Fundación Escuela de Medicina Nuclear ( FUESMEN ) , una institución que combina tecnología de alta complejidad con atención médica y que es de referencia en la región.

Un ciclotrón es un tipo de acelerador de partículas, un mini reactor nuclear . En términos simples, utiliza campos eléctricos y magnéticos para acelerar partículas subatómicas a gran velocidad.

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Ese proceso permite generar isótopos radiactivos que luego se transforman en radiofármacos, es decir, compuestos que se utilizan en estudios médicos para observar el funcionamiento del organismo desde el interior.

A diferencia de otros equipos médicos, el ciclotrón no se usa directamente sobre los pacientes , sino que cumple un rol previo: producir los insumos que hacen posible los estudios.

17 de Marzo de 2026, entrevista Ministro de Salud y deportes, Rodolfo Montero. Fuesmen, físico médico Sergio Mosconi, pionero en física médica en Mendoza y el país, físico de la FUESMEN; y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, explicaron a SITIO ANDINO el funcionamiento del ciclotrón. Foto: Cristian Lozano

Qué son los radiofármacos y cómo actúan en el cuerpo

Los radiofármacos son sustancias que combinan un componente químico con un elemento radiactivo. Una vez administrados al paciente, se distribuyen en el cuerpo y permiten obtener imágenes precisas de órganos y tejidos.

Su funcionamiento se basa en que ciertas enfermedades, como el cáncer, alteran el metabolismo de las células. Los radiofármacos detectan esos cambios y los hacen visibles a través de equipos como el PET o la tomografía.

Esto permite identificar patologías incluso antes de que sean visibles en estudios tradicionales.

17 de Marzo de 2026, entrevista FUESMEN, centro de estudio radiológico, escuela medicina nuclear, acceso al ciclotrón El ciclotrón es un mini reactor nuclear, que produce los radiofármacos que serán utilizados en los pacientes. Foto: Cristian Lozano

Un proceso que ocurre en pocas horas

Una de las particularidades de los radiofármacos es que tienen una vida útil muy corta. Por eso, deben producirse y utilizarse en un lapso reducido.

En ese circuito, el ciclotrón genera los isótopos que luego son procesados en laboratorios especializados y enviados rápidamente para su uso en pacientes.

Esa coordinación entre producción, procesamiento y aplicación es lo que permite que la medicina nuclear funcione de manera eficiente.

17 de Marzo de 2026, entrevista FUESMEN, centro de estudio radiológico, escuela medicina nuclear, acceso al ciclotrón El ciclotrón genera isótopos radiactivos que se utilizan en estudios médicos para observar el funcionamiento del organismo desde el interior. Foto: Cristian Lozano

Cómo se aplica en Mendoza

En el caso de Mendoza, este sistema se articula dentro de FUESMEN, donde se integran la producción de radiofármacos, la realización de estudios y la atención médica.

17 de Marzo de 2026, entrevista FUESMEN, centro de estudio radiológico, escuela medicina nuclear, tomógrafo, tomografía computada El paciente es ingresado al resonador para obtener las imágenes. Foto: Cristian Lozano

Este modelo permite no depender de insumos externos y garantizar disponibilidad para miles de pacientes que requieren diagnósticos de alta complejidad.

Además, posiciona a la provincia en un campo donde la tecnología, el conocimiento y la infraestructura deben trabajar de manera coordinada.

Una tecnología clave pero poco visible

Aunque el paciente solo ve el estudio final, detrás existe un proceso complejo que comienza mucho antes, en la producción de los radiofármacos.

El ciclotrón es el punto de partida de esa cadena. Sin él, gran parte de los diagnósticos que hoy permiten detectar enfermedades en etapas tempranas no serían posibles.

17 de Marzo de 2026, entrevista FUESMEN, centro de estudio radiológico, escuela medicina nuclear, acceso al ciclotrón,GALERÍA En la FUESMEN trabajan profesionales de distintas especialidades. Foto: Cristian Lozano

La medicina nuclear no solo depende de médicos y equipos de diagnóstico, sino también de una infraestructura tecnológica que opera en segundo plano, pero resulta fundamental para el sistema de salud.

El proceso, simplificado, funciona así:

Se aceleran partículas subatómicas (generalmente protones) a gran velocidad

Estas impactan contra un material específico (blanco)

Ese impacto genera radioisótopos, como el flúor-18

Luego, esos radioisótopos se transforman en radiofármacos listos para uso médico.

Se inyectan en el paciente.

Se observan a través del estudio PET. Lo que permite es ver el comportamiento de las células a nivel metabólico, un avance de la medicina de última generación, que pone a Mendoza a la vanguardia.

Por qué es clave para la salud

El valor del ciclotrón radica en que permite diagnósticos mucho más precisos y tempranos, especialmente en enfermedades complejas como:

Cáncer

Enfermedades neurológicas

Patologías cardíacas

Infecciones

En muchos casos, estos estudios permiten detectar alteraciones antes de que sean visibles en otros métodos de diagnóstico.

Además, contar con un ciclotrón en Mendoza evita depender de la importación de radiofármacos, algo crítico por su rápida descomposición.

Un desarrollo estratégico en Mendoza

La presencia de esta tecnología posiciona a la provincia como un polo de medicina nuclear en la región.

Desde la FUESMEN, el uso del ciclotrón no solo impacta en la atención de pacientes, sino también en la formación de profesionales y el desarrollo científico.

El desarrollo de la medicina nuclear en Mendoza no es reciente. La FUESMEN cuenta con un ciclotrón en funcionamiento desde hace más de 30 años, lo que la posicionó desde sus inicios como un centro pionero en la producción de radioisótopos para uso médico. Esta tecnología es clave para la elaboración de radiofármacos, insumos fundamentales en estudios como el PET y en tratamientos de alta complejidad.

Ese recorrido histórico hoy se proyecta hacia una nueva etapa. La institución avanza en la puesta en marcha de un segundo ciclotrón, una infraestructura de alta complejidad que demandó años de planificación, inversión y procesos regulatorios. Una vez operativo, Mendoza se convertirá en la única provincia del país en contar con dos ciclotrones activos, una capacidad que no es habitual ni siquiera en muchas regiones de América Latina.

17 de Marzo de 2026, entrevista FUESMEN, centro de estudio radiológico, escuela medicina nuclear, acceso al ciclotrón La FUESMEN está por poner en marcha un segundo ciclotrón. Foto: Cristian Lozano

Este avance no sólo permitirá ampliar la producción de radiofármacos y mejorar la disponibilidad de estudios y tratamientos, sino que también fortalecerá el desarrollo científico local. En términos estratégicos, consolida a la FUESMEN como un nodo clave dentro del sistema de salud y como un centro de referencia que trasciende los límites provinciales.