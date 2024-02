Psicofísicos "No Aptos": docentes enfurecidos con el SUTE por la falta de apoyo

Más de 600 docentes de la provincia de Mendoza se organizaron a través de las redes sociales luego de descubrir que el problema que afecta su ingreso a la educación , no es un caso aislado. Aunque ya se encuentran tituladas, el área de Salud Laboral de la Dirección General de Escuelas no les otorga los aptos médicos para ejercer su profesión. Frente a esta grave situación, desde el SUTE solicitaron una mesa de trabajo, pero los docentes arremetieron contra el gremio por la falta de apoyo.

"Nos reunimos con representantes de @MzaDGE y Salud Laboral para exigir respuestas sobre los Psicofísicos No Aptos, En Proceso y Provisorios. Expusimos la situación y presentamos el relevamiento de casos que realizamos desde el sindicato, solicitando una mesa de trabajo ", indicaron a través de su cuenta de X (ex Twitter) desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación.

Y agregó: "Esto está más que avanzado y lo hemos resuelto a pulmón, denunciando a cada una de estas agencias. Esto no se resolvió por el SUTE, si hay gente que viene con este problema desde hace 12 años atrás". Y agregó: "Esto está más que avanzado y lo hemos resuelto a pulmón, denunciando a cada una de estas agencias. Esto no se resolvió por el SUTE, si hay gente que viene con este problema desde hace 12 años atrás".

En concreto, durante los últimos meses, el grupo de docentes afectadas había explicado que "no podían continuar bajo esta situación", por lo que le solicitaron al Gobierno la remoción de la planta completa de Salud Laboral, el cambio en la leyenda de psicofísico y que, mientras trabajan en las soluciones, les devolvieran el trabajo de modo condicional.

"Esta no es solo una problemática de Mendoza, es a nivel nacional. Somos gente de trabajo y creemos en la cultura de trabajo. Luchamos porque lo único que queremos es trabajar", dijo Albino.

También puede interesarte leer: La grave situación que enfrentan 600 docentes mendocinas

DOCENTES DIPUTADOS APTOS MEDICOS.jpg

La dura realidad de los docentes de la provincia de Mendoza

Sin los aptos médicos otorgados por el área de Salud Laboral de la Dirección General de Escuelas, algunas docentes pierden sus cargos suplentes, mientras que otros nunca logran alcanzarlas. La dificultad radica en la situación de precariedad laboral en la que las ubica.

"Este es mi primer psicofísico, por el cual me mandaron dos veces el no apto. Me hice el estudio que me solicitaban y el doctor que me atiende me dice que están perfectas las cuerdas vocales, que no hay ningún problema. Envío la devolución a Salud Laboral y me siguen diciendo que no", expresó Gisel Escudero, una de las afectadas a Sitio Andino.

Y agregó: "Pusieron en duda la profesionalidad del doctor porque me pidieron que volviera a repetir el estudio. Volví a hacer el estudio, lo pago por segunda vez, y el doctor me dice que no entiende por qué me están poniendo trabas, porque el estudio me volvió a salir perfecto".

Pese a realizarse dos veces los estudios, desde Salud Laboral le indicaron que el psicofísico es "no apto". Gisel remarcó que hasta la fecha se encuentra sin trabajo.

clases.jpg El regreso a clases está previsto para el 26 de febrero.

De la misma manera, una profesora de Lengua y Literatura explicó que no le dieron el apto médico por "Sulcus cordal, leve hiatus y otras patologías más". Si bien realizó consultas con otorrinos, le dijeron que "su problema es congénito, no patológico, por lo que no existe impedimento laboral".

"En noviembre decidí no gastar más dinero en estudios porque mi situación económica no me lo permite. Dejé de trabajar como docente en 2020 y, desde ese entonces trabajo limpiando casas, cuidando niños y haciendo empanadas y pizzas los fines de semana".

También puede interesarte leer: El duro relato de docentes que no pueden trabajar : "Limpio casas o vendo empanadas"