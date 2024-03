Por la crisis, más mendocinos apelan al monopatín eléctrico como medio de transporte

Chavero reconoció que, si bien las consultas han crecido notoriamente en estos días, las ventas no acompañan en el mismo sentido. “Se acercan muchas personas que no conocen mucho sobre el tema y se asombran cuando les decimos que no son juguetes y que no son descartables. Tenemos que ver la situación de cada persona y su poder adquisitivo. Lo que muchos hacen es comparar el valor con el de un vehículo a combustión”.

Transporte: cuánto cuesta un monopatín eléctrico

Si hablamos sobre el precio, en este local ubicado en Necochea 420 de la Ciudad de Mendoza, encontramos dos modelos de monopatín eléctrico. El más económico tiene un valor de $1.420.000 en efectivo. También es posible una financiación en cuotas simples a través de 6 pagos de $347.000 con cualquier tarjeta bancaria.

El segundo modelo que tiene mayores prestaciones alcanza un valor de $1,750.000. También puede financiarse en 6 cuotas simples de $374.000. Ambos cuentan con motor y batería de alta calidad que garantizan su perdurabilidad.

En otros establecimientos encontramos monopatines de gama baja desde los $300.000 pesos en adelante.

WhatsApp Image 2024-03-19 at 12.36.42.jpeg El transporte eléctrico crece como opción en Mendoza.

El mundo del transporte eléctrico no se limita solo al monopatín. También podemos encontrar bicicletas y motos.

Monopatín eléctrico: legislación vigente

La actual legislación del artículo 44 de la Ley Provincial de Seguridad Vial N.º 9.024 establece que para circular en bicicleta - con o sin motor - será necesario que sus conductores y ocupantes usen casco de seguridad homologado y que lleven instaladas una luz blanca hacia adelante y otra roja hacia atrás. Durante el 2023 se presentó un proyecto de Ley para que los ocupantes de monopatín eléctrico deban contratar seguro, utilizar casco y chaleco refractario a la hora de utilizarlo.