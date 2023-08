Planificación familiar: cuáles son los métodos de anticoncepción disponibles en Mendoza y cómo acceder

La Organización Mundial de la Salud (OMS) impulsó al 3 de agosto como el Día Internacional de la Planificación Familiar . El objetivo es sencillo: brindar información y, sobre todo, acceso a los métodos de anticoncepción existentes para que cada persona, pareja y/o núcleo familiar tenga el control y decisión acerca de cuántos hijos/as tener y en qué momento de su vida . En Mendoza, resaltan que sigue en baja la tasa de embarazos no deseados en la adolescencia. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos disponibles y los que más se eligen?, ¿cuál es la barrera de la que no se puede prescindir?

“En términos generales, ha disminuido la tasa de natalidad pero la cifra que nos da mayor alegría y nos empuja a seguir trabajando es la que marca un descenso en la tasa de embarazo adolescente, en esto se han centrado todas las políticas a nivel nacional y provincial porque justamente tiene un montón de implicancias en relación a la continuidad de la calidad de vida de personas que interrumpen, por ejemplo, o dejan de tener acceso a determinados servicios del Estado, producto obviamente de un embarazo que no buscaron”, sumó la profesional.

Anticonceptivos disponibles y gratuitos: cuál es el más elegido

Históricamente, las pastillas anticonceptivas fue uno de los métodos con mayor adherencia. Sólo representaba- y no para todas las mujeres- un pequeño inconveniente: no había que olvidar tomar la píldora a diario y en horario. Sin embargo, en el 2016 fueron desplazadas por uno nuevo, el implante subdérmico.

“La provincia ha puesto mucho énfasis en el acceso a la anticoncepción a largo plazo como el implante subdérmico y esto vino acompañado de otras estrategias como asesorías y consejerías en las escuelas y en centros de salud. En el ámbito de la educación, trabajamos siempre de forma articulada”, señaló Albornoz.

Implante adolescentes

“Estos esfuerzos mancomunados han propiciado que las adolescentes puedan ir a los centros de salud, sean atendidas rápidamente para recibir asesoramiento y puedan acceder allí mismo al método anticonceptivo que les recomienden y deseen porque que uno una adolescente se acerque a preguntar, a sacarse dudas y a pedir anticonceptivos es algo que antes no se veía mucho pero que, en estos años, es muy común, por suerte y queremos que lo sigan haciendo”.

El implante subdérmico se coloca en el centro de salud (previa conversación de asesoramiento con un/a profesional) y funciona durante tres años por lo que la adolescente no tiene que estar recordando de tomar alguna pastilla, por ejemplo. Sin embargo, no previenen las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), en ese aspecto, el uso correcto del preservativo sigue liderando las barreras de protección contra embarazos no deseados e ITS.

“Es importante para nosotros que se brinde información científica, real y, sobre todo confiable, trabajamos mucho en este sentido para que toda mujer- no sólo adolescentes- tengan garantizado el acceso al anticonceptivo que elijan y que sea seguro para prevenir embarazos y para su salud en general. Recomendamos desde el más simple y hasta el más urgente como la anticoncepción de emergencia, por ejemplo”, indico Albornoz.

“Otro método de anticoncepción que está disponible en la canasta del Estado (que cuenta con 17 de acceso gratuito y garantizado para todas las personas) es el DIU que también es a largo plazo o las pastillas. Incluso, también sugerimos en algunos casos la vasectomía para varones y la ligadura, estos últimos irreversibles, vale aclarar. Esa es toda la oferta que presentamos y es lo que publicitamos todo el tiempo para que la gente se acerque a los centros de salud donde seguramente siempre hay un profesional dispuesto a hacer esta consejería y habilitar los medios para que accedan al método que elijan”, agregó.

Embarazo adolescente: las cifras más recientes de Mendoza

“Mendoza registró una disminución histórica del embarazo adolescente. En el 2019 estaba en 9,7; en 2020 pasó a 8,3, en el 2021 bajó a 7,5 y, en el 2022 se mantuvo la tendencia. Las estadísticas del 2023 las tendremos el año que viene pero el descenso es sostenido desde el 2018 y se puede constatar”, remarcó la jefa del Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva.

Es importante remarcar que en todos los centros de salud hay (y debe haber) un espacio para el asesoramiento y consejería sobre anticoncepción. Ante cualquier duda o inconveniente para acceder a estos servicios, se puede llamar al 0800-222-3444, que es la Línea de Salud Sexual a nivel nacional y que tiene enlace con el programa provincial.