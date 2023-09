Perú: el comentario de la periodista Lourdes Túpac Yupanqui que fue viral.

Ante la avalancha de memes y comentarios en las redes sociales, Lourdes Túpac Yupanqui no se quedó callada y respondió con buen humor en sus propias redes sociales. En una historia de Instagram, escribió: " O causa, ya cánsate que tengo mi bandeja llena. No hay nada que hacer, se me han templado ", haciendo alusión a las numerosas críticas y mensajes que había recibido, según publica Infobae.

El respaldo de Magaly Medina

Este episodio no pasó desapercibido para la periodista Magaly Medina, quien, a pesar de no ser seguidora del fútbol, expresó su solidaridad con Lourdes Túpac Yupanqui. Medina afirmó que ella también podría hacer preguntas básicas sobre el fútbol y que no todos los periodistas deben ser expertos en todos los temas. Sin embargo, señaló que la pregunta de Lourdes era extremadamente básica, ya que todos los partidos de fútbol comienzan con once jugadores en el campo.