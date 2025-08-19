Frontera

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, martes 19 de agosto

El Paso Pehuenche es una opción importante en la conectividad entre Chile y la provincia de Mendoza. Conocé el estado del Paso para este martes 19 de agosto.

El Paso Pehuenche, que conecta Argentina y Chile a través de la ruta 145, se encuentra habilitado este martes 19 de agosto, para todo tipo de vehículos. Este camino es una gran opción para unir la región y la provincia de Mendoza por Malargüe.

Este Paso conecta con la localidad de Talca, al otro lado de la Cordillera, por ruta asfaltada a una altitud de 2.553 metros sobre el nivel del mar, es una vía estratégica para el tránsito entre ambos países, facilitando el cruce de vehículos particulares, transporte de carga y ómnibus de larga distancia.

La Coordinación Argentina informó la apertura del Paso Pehuenche para este lunes. 
Alta Montaña

El Paso Pehuenche reabrirá este lunes 18 de agosto: lo que tenés que tener en cuenta
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 26 de mayo.
Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy, lunes 18 de agosto

Además de su función logística, el Centro de Frontera Pehuenche es una puerta de acceso a paisajes naturales de gran belleza, como la Laguna del Maule y la Cordillera de los Andes.

Según se informó desde la coordinación de los Pasos Internacionales, el pronóstico en alta montaña indica algo a parcialmente nublado y frío intenso.

Por esto mismo, con el Paso Internacional Los Libertadores las autoridades tomaron igual medida.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Pehuenche

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno y portación de cadenas para el rodado.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

