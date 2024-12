Paso Internacional Los Libertadores: siguen las demoras para cruzar a Chile

El suceso ocurrió a la altura de la curva 4 y el rodado obstruyó ambos carriles de circulación, por ello, personal de Carabineros y Vialidad de Chile se presentó en el lugar para intentar remover el rodado y despejar la ruta . El transportista fue asistido en el lugar y, afortunadamente, su vida no corre peligro .

A partir de este hecho, las autoridades argentinas determinaron el corte del tránsito en la Ruta Nacional 7 y el corte de salida de camiones en el Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata. A las 19.20 del sábado, las autoridades nacionales informaron que el cierre del cruce fronterizo se mantendría hasta las 7 del domingo.

El 15 de diciembre, el paso reabrió con normalidad a las 8 de la mañana y, algunas horas después de su apertura trascendieron videos de varios automovilistas sobrepasando a otros vehículos en zonas peligrosas o de doble línea amarilla. Asimismo, pasadas las 13 horas se registró un nuevo accidente vial, provocado por un camión que sobrepasó a una camioneta.

La postura de los camioneros

En diálogo con Radio Andina, el camionero integrante de ACCUM, Fernando Ferreira, repudió el accionar imprudente camioneros que realizan maniobras peligrosas en las rutas fronterizas. El cansancio, la falta de controles, “la mala atención en el ACI de Uspallata por parte de Aduana Argentina”, la desesperación de los conductores de camiones por "hacer unas monedas más” y de particulares por llegar a Chile y las demoras fuera de “parámetros normales” son algunos de los causales de accidentes.

Si bien Ferreria reconoció la responsabilidad de los camioneros en los últimos incidentes, también aclaró que muchos rodados particulares conducen de forma peligrosa en las rutas, incluso colocándose delante de los camiones. "Estamos hablando, tratando de concientizar a los colegas para bajar un cambio. Estamos en un mes festivo, ya se termina el año y lo que no se ha hecho hasta ahora no se va a hacer en 15 días, pero lamentablemente la psicología no nos está cuidando mucho", continuó.

Respecto de los controles, precisó que “son muy superficiales". "Nosotros como choferes profesionales los tenemos, pero no así el vehículo liviano (...) El estado de la ruta es un factor fundamental que nos juega en contra”, sumó.

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy, lunes 16 de diciembre

El Paso Internacional Los Libertadores, que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7, está abierto las 24 horas este lunes 16 de diciembre para todo tipo de vehículos. Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Paso Internacional Los Libertadores: rige el horario de verano

Cabe recordar que desde el 1º de septiembre rige en el cruce fronterizo el horario de verano, que implica la habilitación del tránsito durante las 24 horas, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.